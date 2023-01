Der erfahrene Solutions- und Services-Experte ist bereits seit zwei Jahren bei Utimaco tätig - bisher als Vice President Professional Service and Solutions. Nun möchte der Anbieter sein Solution-as-a-Service-Geschäft ausbauen und Tiwemark soll eine wichtige Rolle bei der Umsetzung dieser Strategie spielen. Vor allem soll er die Service-Kapazitäten des Unternehmens stärken - mit dem Ziel, langfristig wiederkehrende Umsätzen zu erzielen.

Tiwemark hatte in der Vergangenheit verschiedene Führungspositionen bei Siemens Nixdorf, Siemens Business Services und Wincor Nixdorf inne. Bevor er zu Utimaco kam, war er Group Vice President, Global Head of Service Delivery & Operations bei Giesecke+Devrient Mobile Security. Insgesamt verfügt er über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche - von Research & Development, über den Vertrieb, Systemintegration und Managed Services bis hin zum Betrieb von kritischen Cloud- und Datacenter-Prozessen.

Nun freut er sich auf seine neue Aufgabe bei Utimaco: "In meiner bisherigen Karriere habe ich miterlebt, wie sich das Bereitstellungsmodell von IT-Sicherheit in Richtung Service-basierte Delivery gewandelt hat. Es wird sehr spannend, in Zukunft diese Transformation bei uns voranzutreiben. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Form der fortwährenden Kooperation zwischen Sicherheitsdienstleistern und Kunden die Zukunft gehören wird", sagt Tiwemark.

Sein Chef und Utimaco-CEO Stefan Auerbach, ist überzeugt, mit dieser Besetzung, die richtige Weichenstellung für sein Unternehmen vorgenommen zu haben: "Bereits in den letzten zwei Jahren haben wir von Hacans Führungsqualitäten und seinem Fachwissen profitiert. Wir sind sicher, dass er bei der Umstellung auf einen dienstleistungsorientierten Ansatz eine große Bereicherung für unser Unternehmen sein wird", so Auerbach weiter.

Utimaco arbeitet auch mit Vertriebspartnern zusammen. Von 2009 bis 2013 befand sich das Unternehmen im Besitz von Sophos, nun gehört es dem deutschen Finanzinvestor SGT Capital und der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT Partners.

