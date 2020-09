Uwe Neumeier ist zurück im IT-Channel. Der 53-Jährige ist seit 1. September Senior Vice President Channel Deutschland bei Lancom Systems. In dieser Position verantwortet er die Vertriebsaktivitäten des Netzwerkinfrastrukturausstatters über den Channel und die Distribution in Deutschland - und ist somit zuständig für die Betreuung der rund 8.000 deutschen Lancom-Partner.

Neumeier war zuletzt CIO und CDO beim Logistkdienstleister Hellmann Worldwide Logistics. Er bringt jedoch für seine neue Aufgabe bei Lancom umfangreicher Erfahrungen aus mehreren Führungspositionen in der IT-Branche und im IT-Channel mit. Von 2011 bis 2017 war Neumeier bei Fujitsu Technology Solutions. Dort verantwortete er nacheinander unter anderem das weltweite Server-Geschäft und das Rechenzentrumsgeschäft in EMEA und Indien.

Davor leitete er als Geschäftsführer und COO die Geschäfte des IT-Distributors ALSO in Deutschland und Österreich. Vorausgegangen waren unterschiedliche Management-Positionen bei Hewlett-Packard, wo er unter anderem als Country Manager und Direktor das Netzwerkgeschäft in Deutschland verantwortete. Bis 2011 war Neumeier als Deutschland-Geschäftsführer und COO bei Actebis Peacock (heute Also). Davor bekleidete er bei Hewlett-Packard unterschiedliche Führungspositionen auf nationaler und internationaler Ebene tätig, zuletzt bis 2009 als Country Manager Deutschland.

Neben den kürzlich neu strukturierten Vertriebsregionen Nord-Ost, Mitte und Süd wird Uwe Neumeier das deutschlandweite Distributionsgeschäft und den Vertriebsinnendienst leiten. In seiner Funktion als SVP Channel Deutschland will Neumeier die Zusammenarbeit mit dem rund 8.000 Partner umfassenden Lancom-Channel intensivieren und strategisch weiterentwickeln. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Erschließung neuer Geschäftspotenziale für die Partner durch die gezielte Vermarktung des in den vergangenen beiden Jahren deutlich erweiterten Portfolios, etwa im Bereich SD-WAN und Cloud-managed Networks für mittelständische und Enterprise-Kunden.