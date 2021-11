Die Landitec Distribution GmbH mit Sitz in Kamen ist ein europaweit agierender Value Added Distributor mit Fokus auf Netzwerkequipment. Herstellerpartner und Kunden sind im Umfeld von Firewalls, Netzwerküberwachung, Network Access Control, SD-WAN, SDN, Load-Balancing unterwegs. Zudem unterstützt das Unternehmen Open Source Software-Projekte.

Mit Plugilo will Landitec seinen Content speziell für die unterschiedlichen Kanäle aufbereiten und an alle relevanten Ansprechpartner verbreiten. Dabei bündelt Landitec ohne Mehraufwand Inhalte wie Produktinformationen und News an einem Ort und steuert automatisiert sowie in Echtzeit die Verteilung über verschiedene digitale Kanäle gezielt an Fachhändler oder Portale. Mithilfe dieser Vernetzung soll Landitec so Teil eines neuen globalen Netzwerks werden, welches Umsatz und Kundenbindung erhöht.

Mehrwert für Partner

Auf der Plattform können nun Interessierte den Landitec-Neuheiten folgen. Die Content-Quellen müssen nur einmal konfiguriert werden und verbreiten die unterschiedlichen Inhalte automatisch. Den Besuchern der Landitec-Website präsentieren sich die aktuellen Informationen über das Plugilo Widget unten am Browser-Rand.

» Mehr Marge mit New Work In dem kostenlosen Webcast mit Auerswald zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie Ihre Kunden mit immer funktionierenden Kommunikationslösungen ausstatten können. Hier kostenfrei zum Webcast anmelden

Mit einer zusätzlichen Sidebar kann durch alle Inhalte auf der Webseite mit komprimierten Karten schnell und komfortabel navigiert werden. Ebenso lassen sich auch Inhalte der Landitec-Partner im Rahmen von Cross-Marketing vermitteln. So entsteht ein Kreislauf, der Geschäftspartner optimal miteinander vernetzt, heißt es vom Anbieter.

"Mithilfe von Plugilo wird die Vernetzung und Distribution von marketingbezogenem Content einfach, schnell und effizient umgesetzt", erklärt Philipp Mesdag, Head of Marketing bei Landitec. "Die gezielte Streuung der Inhalte schafft einen enormen Mehrwert. Die zusätzliche Leadgenerierung ist bemerkenswert. Wir werden unsere Aktivitäten mit Plugilo auch künftig weiter ausbauen."