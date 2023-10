Der Systemintegrator und VAD (Value Added Distributor) Starline aus Kirchheim unter Teck nimmt die neue TurboBox NA265A-G4 des Netzwerkherstellers Netstor in sein Angebot auf. Die GPU-Enclosure für die Montage im Rack kann bis zu vier Hochleistungs-Grafikkarten aufnehmen, die ihre Leistung über vier Downstream-PCIe-4.0-x16-Steckplätze an einen angedockten Server weitergeben.

Viel Power für Server im Rack

Laut Starline lassen sich so auch preisgünstige Server in eine "Super-Workstation" umwandeln, mit der sich etwa Aufgaben aus den Bereichen High-Performance Computing, Cloud Computing, Data Analysis, Surveillance oder Storage zu günstigeren Preisen erledigen lassen.

Die TurboBox NA265A-G4 belegt im Rack vier Höheneinheiten (HE) und liefert eine Geschwindigkeit von bis zu 256 GBit/s. Verbaut werden können GPUs mit voller Länge von bis zu 320 mm, voller Höhe von bis zu 130 mm und bis zu dreifacher Breite. An der Vorderseite befinden sich drei 90 x 90 x 25 mm große Lüfter. Sollten sie ausfallen oder wenn aus anderen Gründen die Temperatur zu stark ansteigt, ertönt automatisch ein Summer-Ton.

Ebenfalls dabei ist ein Dual-Mode-Netzwerkteil mit 2.000 Watt Maximal-Leistung, das über zwölf zusätzliche 6+2-polige PCIe-Stromkabel die GPUs/Grafikkarten mit Energie versorgt. Darüber hinaus hat Starline eine vergleichbare TurboBox für Desktop-Anwendungen im Programm. Die NA255A-G4 genannte Variante eignet sich zum Beispiel für Videobearbeitung, Digital Content Creation (DCC) und Post-Produktion.

Die TurboBox NA265A-G4 ist nach Angaben von Starline ab sofort bei dem VAD verfügbar. Der Preis liegt bei 5.090 Euro für das Set, enthält aber noch nicht die Kosten für die Grafikkarten.