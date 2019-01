Seit Anfang 2019 agiert Thomas Latajka als Mitglied der Geschäftsleitung bei Valantic ERP Services. Der 45-jährige soll bei dem SAP Gold-Partner den Vertrieb im Bereich ERP ausbauen und Kunden durch die digitale Transformation auf dem Weg zum "Intelligent Enterprise" und in SAP S/4HANA-Projekten begleiten. Ein Fokus liegt dabei auf der Prozessindustrie. Darüber hinaus soll Latajka die Weiterentwicklung der eigenen SAP-Add-ons für die Bereiche Stammdaten, GRC, Berechtigungen und Biometrie vorantreiben.

Mit mehr als 20 Jahren SAP-Erfahrung gehört Latajka zu den Vordenkern des digitalen Umbruchs. Seine Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und in neuen Strukturen zu denken, brachte er in verschiedenen Positionen im Management, in der SAP-Beratung und in der Organisationsentwicklung ein, unter anderem bei der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein Main eG, der Aluminium Norf und dem SAP-Beratungsunternehmen Realtime (jetzt Valantic).

"Die Zukunft gehört den Unternehmen, die sich perfekt auf ihre Kunden eingestellt haben. Das geht nur mit intelligent vernetzten Ende-zu-Ende-Prozessen. Für den digitalen Transformationsprozess müssen wir als Beratungsunternehmen mit unseren Kunden umdenken, um sie bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Mehr denn je ist heute Expertenwissen in Prozessen und Technologie gefragt. Ich freue mich sehr, die positive Entwicklung von Valantic als Digitalisierungspartner Nr. 1 weiter mit voranzutreiben", so Latajka in seiner Antrittsrede.