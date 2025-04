Mit der Fusion der zu Valley IT Group gehörenden Firmen PKN Datenkommunikations GmbH und Arksolutions GmbH zur PKN GmbH entsteht ein neuer IT-Dienstleister. Im Mittelpunkt steht bei ihm die Integration von Infrastruktur Managed Services und Modern Work Consulting. Durch die Zusammenlegung administrativer Abläufe und eine harmonisierte Tool-Landschaft will man zudem die Effizienz steigern und Mehrwert für Kunden und Beschäftigte schaffen.

Die PKN GmbH geht mit 80 Personen und mit einem aktuellen Jahresumsatz von 15 Millionen Euro an den Start. Sie betreut von den Standorten Berlin und München aus Kunden im gesamten DACH-Raum. Die Fusion eröffne "neue Wachstumschancen, auch mit Blick auf die Erschließung neuer Kundensegmente und Cross-Selling-Potenziale", teilt das Unternehmen mit.

Das Führungsteam der PKN GmbH

Das Führungsteam der PKN GmbH besteht aus Tarek El-Sharkawy (CEO), Björn Köppe (CIO/CTO) und Daniel Rie (CSO/CMO). El-Sharkawy und Köppe leiteten bisher die PKN Datenkommunikations GmbH, Rie war Geschäftsführer der Arksolutions GmbH. Dario Rienhardt, zuletzt Geschäftsführer der Arksolutions GmbH, begleitet für die Valley IT Group die Integration der Unternehmen.

"Durch die Fusion bündeln wir Know-how bei strategischen Top-Themen wie Managed Services und Modern Work", erklärt Dennis Peter-Proske, Geschäftsführer der Valley IT Group. "Dies ist die Basis für einen erweiterten, selbstbewussten Marktauftritt sowohl in Berlin, München und der jeweiligen Umgebung als auch im gesamten DACH-Raum."

Was PKN und Arksolutions mitbringen

Die PKN Datenkommunikations GmbH wurde bereits 1995 gegründet, feiert also in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das Leistungsspektrum umfasst IT-Infrastruktur (Netzwerke, Server, Storage und Virtualisierung) sowie Managed Services aus Rechenzentren in Berlin und Frankfurt, darunter VM-Hosting, Backup und Monitoring. Zusätzlich bietet PKN Microsoft 365, SOC, EDR und ISMS-Consulting sowie das ECM-System von ELO für Rechnungs-, Vertrags- und Personalmanagement.

Arksolutions wurde 2009 in München gegründet und ist auf IT-Beratung und Softwareentwicklung ausgerichtet. 2019 übernahmen Dario Rienhardt und Daniel Rie hat die Geschäftsführung. Sie haben das Unternehmen zum Anbieter maßgeschneiderter IT-Lösungen weiterentwickelt. Das Leistungsspektrum umfasst die Implementierung von Microsoft-Technologien - von Microsoft Project, SharePoint sowie Power BI und Power Apps bis zu Microsoft 365.

