Nach der Akquisition der CNS Computer Network Systemengineering GmbH besteht die Valley IT Group nun aus sieben weitgehend eigenständig agierenden Unternehmen:

die 1995 gegründete PKN-Gruppe aus Berlin wurde im Frühjahr 2022 von Valley übernommen

im August 2022 folgte die Akquisition des niederrheinischen Systemhauses Sealnet

der Cloud Solution Provider Realcloud ist ebenfalls in Berlin beheimatet

der IT-Dienstleister Weiss IT Solutions aus Oberbayern war der Ursprung der Valley IT Group

Modern Workplace-Spezialist Arksolutions aus München

der Wiederaufbereiter Amalphi, eine frühere Schwesterfirma von Weiss IT

CNS aus Gelsenkirchen

Das zuletzt übernommene Unternehmen, die CNS Computer Network Systemengineering GmbH, bringt über 60 IT-Spezialisten zur Valley IT Group mit und erhebt die Unternehmensgruppe auf einen Schlag zu einem bedeutenden regionalen Player im Ruhrgebiet, der dort den Mittelstand mit adäquaten IT-Dienstleistungen, vom Digital Workplace über Cloud- und Storage-Lösungen bis hin zu IT-Security-Konzepten, versorgen kann. Darüber hinaus bietet CNS auch IT-Lösungen für Anwendungen im industriellen Umfeld.

Alexander Friedl, Geschäftsführer der Valley IT Group, sieht sich nun mit den 2022 getätigten Akquisitionen in der Lage, neben Großunternehmen, auch mittelständische Firmen anzusprechen: "In beiden Kundensegmenten möchten wir in Zukunft weiter wachsen."

Die Firmenleitung von CNS ist umgekehrt heilfroh, mit der Valley IT Group einen "kompetenten und sympathischen neuen Inhaber" gewonnen zu haben: Durch die Zusammenarbeit mit Valley IT können wir nun auch Kunden im angrenzenden europäischen Ausland einen flächendeckenden, maßgeschneiderten Service über den gesamten IT-Lifecycle, vom Workplace bis hin zur Server- und. Cloud-Lösung anbieten", glaubt Ralf Czychun, einer der drei CNS-Geschäftsführer.

Sein Kollege Andreas Pilgrim ergänzt: "Mittel- und langfristig sehen wir enormes Potential in unserem gemeinsamen Lösungs- und Serviceportfolio." Zu den wichtigsten Technologielieferanten von CNS zählen unter anderem Fujitsu, Intel, Microsoft, Sophos, Dell, VMware und Veeam.

Stand Ende Januar 2022 beschäftigt Valley IT insgesamt 650 Mitarbeiter. Die Systemhausgruppe leistet IT-Support auch im Ausland, in über 50 Ländern, an insgesamt 9.500 Kundenstandorten. Der jährlich Service-Umsatz der Gruppe hat die 50-Millionen-Euro-Marke überschritten.



