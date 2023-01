Der in London ansässige Hersteller Rimo3 setzt zum Start in der DACH-Region auf die Zusammenarbeit mit dem Distributor Vanquish. "Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich virtueller Desktop-Infrastrukturen sind sie ideal, um die Tausende von Resellern zu unterstützen, die Unternehmen beim Übergang zu modernen Desktop- und DaaS-Lösungen helfen", sagt Brad Rowland, Chief Operating Officer bei Rimo3, zu der Zusammenarbeit.

Rimo3 ermöglicht unter anderem Automatisierung bei der Migration von Windows-Anwendungen, Paketmodernisierung und Bereitschaftstests für Windows 10, Windows 11, Windows 365 und Azure Virtual Desktop. Auch die Frage, ob Anwendungen für MSIX (ein Paketformat für Windows-Apps) und Multisessions geeignet sind, lässt sich damit beantworten.

"Durch die Nutzung der Automatisierung zur Erfassung von Anwendungsdaten hilft Rimo3 IT-Organisationen, die Zeit bis zur Bereitstellung zu verkürzen und das Risiko bei der Bereitstellung von Sicherheitsupdates und laufenden Änderungen in Desktop- und Serverumgebungen in physischen, virtuellen und Cloud-Arbeitsumgebungen zu minimieren", teilt Vanquish mit. Das ermögliche es IT-Systemhäusern, Abläufe zu rationalisieren, Ressourcen zu optimieren, Kosten zu senken und die Produktivität der Endbenutzer zu verbessern.

"Mit Rimo3 bieten wir unseren Partnern in der DACH-Region eine weitere innovative Lösung, die es den Systemhäusern vereinfacht, ihre Kunden in die Cloud zu bringen", erklärt Henning Jasper, geschäftsführender Gesellschafter von Vanquish. "Rimo3 hat sich in kürzester Zeit einen Namen im EUC-Segment gemacht und wir freuen uns darauf, diese Lösung nun nach Deutschland zu bringen."

Rimo3 nimmt für sich in Anspruch, "mit fortschrittlicher, branchenführender Automatisierung tausende von Arbeitsstunden einzusparen" - was angesichts knapper Fachkräfte ein interessantes Argument ist. Als offizieller Partner in Microsofts Azure Migration and Modernization Program (AMMP) hat Rimo3 dafür auch schon die Anerkennung von Microsoft bekommen.

Das Produkt "Rimo3 für AVD" importiert automatisch Anwendungen aus Microsoft SCCM, testet, ob sie sich für Azure Virtual Desktop (AVD) eignen und Multisession-fähig sind. Außerdem modernisiert es zu MSIX-Anwendungen und exportiert direkt nach Nerdio. Rimo3 hat sein Funktionsspektrum kürzlich auch um wichtige Integrationen mit VMware erweitert. Die automatische Migration von SCCM zu Intune ist seit Mitte 2022 möglich.

