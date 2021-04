Mit Rainbow Office können Benutzer effizient und sicher von überall und auf jedem Gerät über eine einzige, einheitliche Unternehmenslösung zusammenarbeiten, wirbt die Vanquish GmbH für ihre neueste Ergänzung im UCC-Bereich. Der Value Add Distributor aus Oldenburg erweitert damit sein eigenes Easyworkspace-Angebot.

Gerade für mittlere und kleine Systemhäuser bietet Rainbow Office powered by RingCentral einen sehr einfachen Einstieg in das Thema Telefonie. Mit Alcatel-Lucent Enterprise habe Vanquish für seine Kunden einen starken, im Cloud-Telefonie-Geschäft erfahrenen Partner gefunden.

Konferenz-Tool für Videomeetings und mehr

Rainbow Office bietet HD-Audio und -Video, Funktionen zur Bildschirmfreigabe, die Möglichkeit, die Anwesenheit einzusehen, Dateien freizugeben und nahtlos zwischen Geräten zu wechseln - mit integrierter Sprache auf Carrier-Grade-Niveau. Dabei stehen ihnen die branchenführenden integrierten Funktionen des Message Video Phone (MVP) von RingCentral zur Verfügung.

„Für viele unserer Kunden ist das zwar Neuland aber ein logischer Entwicklungsschritt, bei dem wir sie mit Know-how und Value Add Services unterstützen“, so Vanquish Geschäftsführer Henning Jasper. „Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und immer mehr virtuellen Team-Meetings ist Rainbow Office powered by RingCentral eine interessante Lösung, mit der sich unsere Kunden von der Masse der Systemhäuser abheben können.“

„Den weit mehr als tausend kleinen und mittelständischen Systemhäuser, die Vanquish deutschlandweit bedient, bieten wir mit unseren Lösungen erheblichen Mehrwert, um ihr Geschäft auszubauen“, erklärt Jürgen Reintjes, Geschäftsführer von Alcatel-Lucent Enterprise Deutschland. „Gemeinsam mit Vanquish sind wir ein starker, innovativer und für die Systemhäuser berechenbarer Partner.“