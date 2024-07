Varonis Systems hat herausragende Partner mit den "Partners in Excellence"-Awards aus. SVA System Vertrieb Alexander wurde als "Partner des Jahres" prämiert, der Leipziger IT-Dienstleister WBS IT-Service ist "Growth Partner" des Jahres. Der letztjährige Award-Empfänger in dieser Kategorie, Link Protect, erhielt 2024 den "Partner Excellence Award". Distributor des Jahres wurde Boll Europe - obwohl die Tinte auf dem Distributionsvertrag erst seit gut einem Jahr trocken ist.

"Wir setzen zu 100 Prozent auf den Channel", sagt Jan-Darius Fötsch, Channel Manager von Varonis. "Wir wissen, dass eine positive Entwicklung auf dem Markt nur durch einen starken und kompetenten Vertriebskanal möglich ist." Dies gelte umso mehr angesichts der gegenwärtigen Bedrohungslage. Angreifern gehe es stets um die vertraulichen Daten eines Unternehmens, die durch die zunehmende Einführung von KI-Assistenten weiteren Risiken ausgesetzt würden. "Hier bedarf es Beratung und Aufklärung, um die Unternehmen auch für diese Gefahren zu sensibilisieren - und genau das machen unsere herausragenden Channel-Partner", sagt Fötsch. "Dafür möchten wir ihnen mit unseren Auszeichnungen danken."

Varonis als Ergänzung und zur Abrundung des Portfolios

Mark Sobol, Head of Business Line Cyber Security bei SVA, freut sich über den Award als "Partner des Jahres" und erklärt: "Durch die Zusammenarbeit mit Varonis ergänzen wir unser Portfolio um eine führende Lösung im Bereich datenzentrischer Cybersecurity, die unseren Kunden einen optimalen Schutz ihrer digitalen Assets bietet."

Den Award als "Growth Partner of the Year 2023" hat sich WBS IT-Service neben guter Vertriebsarbeit auch durch die gemeinsamen Messeauftritte und Proofs of Concept erarbeitet. Tobias Momber, Head of Consulting für Network and Security bei WBS IT-Service spricht von einer "großartige Zusammenarbeit mit Varonis" und sagt:"Mit den leistungsstarken Produkten von Varonis runden wir unser Cybersecurity-Portfolio perfekt ab. Gemeinsam sind wir ein starkes Team im Kampf für Datensicherheit."

Bereits drei Jahre arbeitet Link Protect mit Varonis zusammen. Die Oberbayern wurden bereits für das Jahr 2022 als 'Growth Partner of the Year' ausgezeichnet. Für das 2023 bekamne sie nun den Award als "Excellence Partner of the Year". Auch aus Sicht von Frank Mann, CEO von Link Protect, ergänzen die Produkte von Varonis das Produktportfolio gut und helfen, es gezielter auf die Bedürfnisse der Kunden ausrichten. "Angesichts des enormen Wachstumspotenzials sehen wir einer weiteren, vielversprechenden Partnerschaft mit großer Freude entgegen", sagt Mann.

Ein wahrer Senkrechtstarter im Varonis-Ökosystem ist Boll Europe. Erst seit einem Jahr besteht der Distributionsvertrag der Schweizer Mutter Boll Engineerng für die DACH-Region, jetzt kann sich Joachim Walter, Geschäftsführer von Boll Europe und zuständig für das Deutschlandgeschäft, bereits über den Award als "Distributionspartner des Jahres 2023" freuen. Das sieht Walter als eine eindrückliche Bestätigung der nachhaltigen Wirkung unserer erbrachten Services sowie des engagierten und kompetenten Wirkens der gesamten Boll-Crew.

Mehr zu Varonis

Varonis will Daten bei KI-Nutzung schützen

Varonis warnt vor Datenklau in SharePoint

Boll erweitert Portfolio um Varonis

Jan-Darius Fötsch rückt bei Varonis auf