Varonis Systems und Nuvias haben eine Vertriebspartnerschaft für die DACH-Region geschlossen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Value Add Distributor will Varonis sich stärker als bisher im Channel engagieren. Damit kommt der Hersteller mit der Umsetzung der von Country Manager Michael Scheffler bei seinem Antritt bei Varonis im vergangenen Jahr gemachten Ankündigungen voran.

Scheffler hatte damals gegenüber ChannelPartner erklärt:"Eine positive Entwicklung auf dem Markt ist nur durch einen starken und kompetenten Vertriebskanal möglich." Erstes Ziel war es, die bestehenden Partner durch technische, vertriebliche und Marketing-Unterstützung weiterzuentwickeln, zweites, neue Partner zu gewinnen. Der Distributionsvertrag mit Nuvias verfolgt beide Ziele konsequent weiter, denn er umfasst auch ein spezielles "Entwicklungs- und Beschleunigungsprogramm" für Varonis-Partner. "Dieses Programm ergänzt das DACH-Partner-Programm von Varonis um die Enablement-Lösungen für Nuvias-Partner, die VARs und MSPs bei der Bereitstellung von technischem Know-how und bei Geschäftslösungen unterstützt", teilt Varonis jetzt mit.

"Mit Nuvias profitieren wir von einer enormen Präsenz, Expertise und Beratungskompetenz für den Channel", erklärt Scheffler zudem. Durch die neue Partnerschaft würden Partner in der Region entlastet und profitierten zusätzlich von der Erfahrung und den Leistungen von Nuvias. Scheffler weiter: "Gerade im Bereich der Cybersicherheit zeigt sich ein enormer Mehrwert durch einen erfahrenen Distributor für die Partner und Kunden: Diese wollen Lösungen und keine Produkte. Wir als Anbieter versuchen, Plattformen zu schaffen und Partnerschaften einzugehen, mit denen wir Varonis als Gesamtlösung integrieren - und ein Distributor lässt uns in Bezug auf das Portfolio umfassender denken."

Damit ist Scheffler auf einer Wellenlänge mit Steffen Brieger, Director Vendor Management bei Nuvias. Der sagt: "Angesichts der sich verschärfenden Bedrohungslage und der kontinuierlich steigenden Anzahl von Ransomware-Angriffen rückt das Thema Datensicherheit immer mehr in den Fokus unserer Partner und der Kunden. Wir sind von dem einzigartigen datenzentrierten Ansatz von Varonis überzeugt und sehen in ihm eine ideale Ergänzung unseres Security-Portfolios."

Varonis wurde 2005 und geht mit seinem IT-Sicherheits-Ansatz von den Daten aus - und bewirbt ihn deshalb auch als "datenzentrierte Sicherheitslösungen". Mit seiner Vermarktungsstrategie hatte sich der Anbieter im Zuge der DSGVO-Einführung zunächst auf die daraus erwachsenden Möglichkeiten für den Datenschutz konzentriert. Inzwischen steht aber die Erkennung von Insider-Bedrohungen und Cyberangriffen im Vordergrund. Dazu setzt der Anbieter mit Zentrale in New York und Entwicklungszentrum in Israel (Herzliya) auf die Analyse von Daten, Kontoaktivitäten, Telemetrie und Nutzerverhalten. Vertrauliche, regulierte und veraltete Daten werden gesperrt. Hochgradige Automatisierung soll dafür sorgen, dass überwachte Systeme auch bei Änderungen sicher bleiben.

