Der amerikanische Sicherheitsanbieter Varonis hat mit Varonis für Microsoft 365 Copilot eine Security-Lösung vorgestellt, die Unternehmen sowohl bei der Einführung als auch beim Einsatz der Microsoft-KI schützen soll. Dazu überwacht die Lösung alle Zugriffe auf Copilot-Daten in Echtzeit, um ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen.

Schutz vor versehentlichem oder absichtlichem Datenabfluss

Außerdem soll die Lösung vertrauliche Daten erkennen und sowohl vor anderen Nutzern als auch vor der KI schützen. In einem Dashboard informiert Varonis für Microsoft 365 Copilot über Nutzungstrends sowie über Zugriffe auf vertrauliche Daten durch die KI. In Zukunft können sie mithilfe zusätzlicher Richtlinien dann unterbunden werden.

Darüber hinaus soll die Lösung zum Beispiel auch auf Fragen wie "Welche Benutzer haben diese Woche über Copilot auf vertrauliche Finanzdaten zugegriffen?" antworten können. Varonis hat zusätzlich eine User Behavior Analysis (UBA) integriert, die über ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten mit vertraulichen Daten informiert.

"Nach der Einführung von Copilot ist es wichtig, dass man ständig weiß, was die KI tut und auf welche vertraulichen Daten sie zugreift", erläutert Volker Sommer, Regional Sales Director DACH von Varonis. Daher müssten Unternehmen in der Lage sein, ungewöhnliches Verhalten und Richtlinienverletzungen in Echtzeit zu erkennen. "Varonis für Microsoft 365 Copilot bietet genau das", so Sommer.

Neuer MDDR-Dienst

Außerdem bringt Varonis eine neuen MDDR-Service (Managed Data Detection and Response) auf den Markt, der bislang unerkannte Angriffe auf vertrauliche Daten in Unternehmen abwehren soll. Die Dienstleistung besteht aus einer klassischen Bedrohungserkennung und Automatisierung von Varonis sowie einem Team von menschlichen Threat Huntern, forensischen Analysten sowie Incident Respondern, die nach Angaben des Anbieters rund um die Uhr und weltweit zur Verfügung stehen.

Varonis verspricht für den neuen Dienst eine 30-minütige Reaktionszeit bei Ransomware-Angriffen sowie eine 120-minütige Reaktionszeit auf alle anderen Arten von Attacken. Dabei setzt das Team auch eine KI-gestützte Bedrohungsanalyse ein. Kritische Alarme werden automatisch an die Experten eskaliert.