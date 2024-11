Passend für entsprechende iPhones und Smartphones mit magnetischer Ladetechnik bringt Varta die Mag Pro Wireless Power Banks in vier verschiedenen Farben auf den Markt. Zielgruppe ist die "Always-On-Generation", die so die Energieprobleme ihres Smartphones auf elegante Art lösen kann. Varta bewirbt den Akku als den "perfekten Energierucksack".

Nicht nur für "Smombies"

Die Variante mit 5.000 mAh liefert Varta in den drei Farben Weiß, Grün und Orange aus, für Power-User gibt es eine Version mit 10.000 mAh in klassischem Schwarz. Mit Abmessungen von 61 mm in der Breite und 92 mm in der Höhe soll die Mag Pro Wireless Power Bank nicht unangenehm auftragen. Über die Dicke der beiden Mag Pro Wireless-Versionen schweigt der Hersteller - Konkurrenzprodukte liegen bei rund 15 mm.

Die Oberfläche aus weichem, gummiartigem Material soll für ein angenehmes Handgefühl sorgen und sich nahtlos in die Ergonomie der Smartphone-Rückseite einfügen. Für Vielbeschäftigte und Power-User wird auch eine Version mit 10.000 mAh in klassischem Schwarz erhältlich sein, die trotz großer Leistungsfähigkeit einen handlichen Formfaktor beibehalten wird, verspricht Varta.

Bis zu zwei Geräte auf einmal

Magnetisch verbunden lädt die Power Bank mit bis zu 7,5 Watt bei der 5.000er-Variante und sogar mit bis zu 10 Watt bei der 10.000mAh-Version. Dadurch wird der Akku beim Ladevorgang schonend gefüllt. Über den USB Typ C-Anschluss an der Unterseite der Power Bank können sowohl die Power Bank, als auch weitere Geräte per Kabel mit 12 Watt aufgeladen werden, bei der 10.000 mAh-Version über zwei USB C Ports sogar mit 18 oder 20 Watt.

Eingeschaltet fällt auf der Vorderseite der Mag Pro Wireless Power Bank ein beleuchtetes Varta Logo auf, welches nicht nur gut aussehen soll, sondern auch den Ladestand anzeigt. Von Dunkelblau (70-100 Prozent) über Hellblau bis hin zu Weiß (0-30 Prozent) signalisiert es, wie viel Energie zur Verfügung steht. Den Ladevorgang kommentiert der Schriftzug über ein pulsierendes Licht. Integriert ist auch die prämierte Advanced Safety Technology, die vor Tiefenentladung und Überladung schützt sowie vor Sicherheitsrisiken, die im Alltag unbeabsichtigt entstehen können.

Preis und Verfügbarkeit

Die Mag Pro Wireless Power Bank mit 5.000 mAh Kapazität ist ab sofort in den Farben Weiß, Grün und Orange für jeweils 44,99 Euro erhältlich, während Power-User für die Mag Pro Wireless Power Bank 10.000 mAh in Schwarz 59,99 Euro zahlen. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.