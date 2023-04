Vectra AI hat André Thelen zum Country Manager für Deutschland ernannt. Thelen kommt von Splunk, wo er zuletzt als Regional Director Strategic Accounts tätig war Frühere Stationen vonThelen waren als Regional Director DACH bei MongoDB, RVP DACH bei ForgeRock, Director Strategic Accounts DACH bei Matrix42 sowie als Business Unit Director DACH bei Quest Software. Seine berufliche Karriere begann Thelen bei Vodafone.

Damit hat der Anbieter in Deutschland nun nicht nur zahlreiche und namhafte Kunden wie Rossmann, die DZ Bank, R+V, den Maschinenhersteller Andreas Stihl und das Uniklinikum Essen, sondern auch das Team verstärkt, das diese Kunden und seine Partner (MSSPs und sogenannte Service Partner) lokal betreuen kann.

"In der Cybersicherheitsbranche schießen neue Unternehmen mit Nischenlösungen wie Pilze aus dem Boden, aber nur wenige Anbieter adressieren die wirklich grundlegenden Probleme und Herausforderungen", urteilt Thelen. Vectra AI habe aber schon vor Jahren erkannt, worauf es bei effizienter Cybersicherheit ankommt und wo Unternehmen der Schuh drückt. "Vectras Fokus auf der Analyse von Angriffssignalen verbessert die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber Angriffen. Im Gegensatz zu anderen Konzepten, die sich auf die Erkennung von Anomalien konzentrieren und von Menschen feinjustiert und gewartet werden müssen, deckt die Intelligenz von Vectra die gesamte Geschichte eines Angriffs auf", beschreibt Thelen den Ansatz seines neuen Arbeitgebers.

Vectra AI will SOC-Teams entlasten

Andreas Riepen, Head Central and Eastern Europe bei Vectra AI, ist froh über die Unterstützung auf Deutschland-Ebene: "Mit André Thelen können wir unser Team in Deutschland um einen bewährten Experten erweitern, der sowohl Partner als auch Kunden dabei helfen kann, neue, KI-gestützte Lösungen für Detection & Response zu verstehen und effektiv zu einzusetzen."

Zwar habe die Sensibilität für das Thema Cybersicherheit in Deutschland in den vergangenen Jahren stark zugenommen. "Da Unternehmen jedoch zu Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen übergehen und Identitäten, Lieferketten und Ökosysteme digitalisieren, führen klassische Security-Ansätze nur zu mehr Alarmrauschen, Triage und Fehlalarmen. Sehr selten wissen Unternehmen, wo die Lücken in ihrer Sicherheit liegen."

Hier will Vectra AI Abhilfe schaffen, indem es die Erkennung, Beobachtung und Priorisierung von Bedrohungen für SOC-Teams (Security Operations Center) automatisiert. "Eine größere Angriffsfläche in Kombination mit moderneren, immer stärker ausweichenden und raffinierteren Angreifern hat dazu geführt, dass die manuelle Pflege von Erkennungsregeln, die Einstufung von Alarmen und die Festlegung von Prioritäten immer zeitaufwändiger werden", erklärt der Hersteller. Er verspricht, IT-Sicherheitsanalysten von diesen alltäglichen manuellen und banalen Aufgaben zu entlasten und ihnen Freiräume zu verschaffen, um sich darauf konzentrieren zu können, echte Angriffe und Bedrohungen zu untersuchen und darauf schnell und angemessen zu reagieren.

