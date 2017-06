In der Kategorie "Best SMB Partner 2016" siegte Netgo. Mit diesem Award bestätigt Veeam dem Systemhaus aus Borken im Münsterland, sein umsatzstärkster deutscher Partner im Mittelstand 2016 gewesen zu sein.

Netgo verkauft bereits seit 2012 Backup-Lösungen von Veeam Software: "Damit können wir fast alle Backup-Anforderungen unserer Kunden erfüllen, betont Oliver Pifferi, Produkt Manager für Veeam bei Netgo.

Sein Geschäftsführer Patrick Kruse ergänzt: "Das Zusammenspiel der Veeam Software mit Produkten unseres anderen Fokus-Partners Hewlett-Packard Enterprise ist beispielhaft."

Netgo ist Veeams bester Mittelstandspartner

Mit dieser Auszeichnung im Rücken glauben die Netgo-Manger mit Veeam auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Das 2006 gegründete Softwarehaus gilt in der IT-Branche als Vorreiter in Sachen "Datensicherung in virtualisierten Landschaften".

Netgo selbst ist in den letzten zwei Jahren rasant gewachsen - organisch sowie durch Übernahmen (ChannelPartner berichtete). Das vor zehn Jahren gegründete Systemhaus hat sich auf IT-Dienstleistungen und Consulting in den Marktsegmenten IT-Infrastruktur (Server und Storage), IP-Telefonie, Cloud, IT-Security und Netzwerke spezialisiert. Die gesamte Netgo-Gruppe beschäftigt inzwischen knapp 200 Mitarbeiter und ist an insgesamt zwölf Standorten in Nord- und Westdeutschland sowie in den Niederlanden vertreten.

Lesetipp: Netgo expandiert und zieht um

Außer mit Veeam arbeitet Netgo mit Sophos, Lancom, VMware, G Data und anderen IT-Anbietern zusammen. Netgo ist Mitglied der kiwiko-Systemhaus-Kooperation.