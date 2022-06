Veeam Software hat im Rahmen des seines ProPartner Summit 2022 Ende Juni in Köln die Gewinner der Veeam ProPartner Awards für Deutschland bekannt gegeben. Mit den jedes Jahr neu vergebenen Auszeichnungen belohnt der Anbieter besondere Erfolge sowie besonderes Engagement von Veeam ProPartner Value-Added Resellern und Veeam Cloud & Service Provider Partnern.

"Trotz der Pandemie und der einhergehenden Herausforderungen haben wir gemeinsam mit unserem lokalen ProPartner Network eine solide Grundlage für zukünftige Erfolge geschaffen", erklärt Michael Gerich, Director Channels CEMEA bei Veeam Software. "Unsere deutschen ProPartner Award-Gewinner haben im Jahr 2021 außergewöhnliche Ergebnisse erbracht und ich danke ihnen herzlich für ihre Treue sowie die sehr geschätzte, vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Ausgezeichnet wurden Veeam ProPartner und VCSPs in fünf Kategorien:

Advanced UniByte erhielt die Auszeichnung für den Partner, der im Jahr 2021 das höchste Umsatzwachstum erzielt hat ("The Fastest Growth of the Year").

SVA System Vertrieb Alexander erhielt den Awardfür den Partner, der im Jahr 2021 das größte Projekt identifiziert, umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen hat ("The Most Significant Project of the Year")

Atos Information Technology wurde für den großen Beitrag zur Verbreitung von Cloud-Technologien im Jahr 2021 ausgezeichnet ("The Best VCSP Partner of the Year"). Das Unternehmen hat das durch die größte Verbrauchssteigerung und Produktvielfalt sowie die höchste Anzahl an Zertifizierungen erreicht.

Bechtle hat im Jahr 2021 die meisten Abonnementverträge abgeschlossen und wurde daher als "The Best Subscription Reselling Partner" ausgezeichnet.

Die Netgo Group ist der Veeam-Partner, der im Jahr 2021 die erfolgreichsten Geschäfte sowohl im Reselling- also auch im Hosting-Business getätigt hat ("The Best Hybrid Partner").

