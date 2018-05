Die Spitze der Veeam Software AG baut ihre globale Führungsriege weiter aus. Jetzt hat der Softwarehersteller und Cloud-Lösungsanbieter den Dave Russell zum Vice President für Enterprise Strategy ernannt. Russell berichtet direkt an Kate Hutchison, Chief Marketing Officer bei Veeam.

Russell kommt vom Analystenhaus Gartner, wo er insgesamt mehr als 12 Jahre und zuletzt als Vice President and Distinguished Analyst tätig war. Seine Spezialgebiete waren unter anderem Storage-Strategien und Technologien sowie kontinuierlicher Datenschutz (CDP). Zuletzt trat er dort als Co-Autor des "2017 Magic Quadrant for Data Center Backup & Recovery Solutions" in den Vordergrund. Vor seiner Karriere bei Gartner arbeitete Russell fünfzehn Jahre in unterschiedlichen führenden Positionen bei Tivoli, die 1996 eine hundertprozentige Tochter der IBM wurde.

"Daves Lebenslauf spricht für sich selbst", erklärt Peter McKay, Co-CEO und Präsident von Veeam. "Er ist einer der prominentesten Vertreter der Branche, und dass er Veeam in einer so aufregenden Zeit bei unserem Wachstum begleiten wird, ist ein Beweis für die Dynamik des Unternehmens auf dem Markt."

"Dies ist eine großartige Gelegenheit, meine 28-jährige Erfahrung in einer Branche anzuwenden, die sich rasant weiterentwickelt und wo derzeit Unternehmen die Herausforderungen von hyperkritischen, hyperwachsenden sowie hyperverteilten Daten bewältigen müssen", sagt Dave Russell.

"Die Kunden plagen sich mit der effektiven Verwaltung und dem Schutz exponentieller Datenmengen. Ich freue mich darauf, sie auf dem Weg zu einem intelligenten Datenmanagement zu beraten, um ihre Innovationen zu beschleunigen und neue digitale Dienste schneller auf den Markt bringen zu können", ergänzt der neue VP Enterprise Strategy. (rw)

