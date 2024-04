Veeam Software hat mit Coveware einen Security-Anbieter übernommen. Damit erweitert der Backup-Spezialist sein Portfolio um Ransomware-Wiederherstellung und "First-Responder-Fähigkeiten" bei Ransomware-Attacken. Das übernommene Unternehmen wird künftig als "Coveware by Veeam" am Markt auftreten und soll seine Tätigkeit weitgehend wie gewohnt fortsetzen. Allerdings wird es seine Forensik-Dienste und Funktionen zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen nun über die "Veeam Data Platform" anbieten sowie Services für Kunden des "Veeam Cyber Secure Program" erbringen.

Was Coveware für Unternehmen tun kann

Coveware ist auf Incident-Response-Services für Opfer von Cyber-Erpressungsangriffen sowie die Unterstützung von Unternehmen beim Aufbau von Strukturen für die Vorbereitung auf den Notfall spezialisiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 gegründet.

Es hat seitdem eigenen Angaben zufolge "Tausenden von Cyber-Erpressungsopfern geholfen" und aufbauend auf diesen Erfahrungen Software und Services entwickelt, die "eine schnelle forensische Triage, Erpressungsverhandlungen, Behebung, die Abwicklung von Kryptowährungstransaktionen und Entschlüsselungsdienste ermöglichen" - immer mit dem Ziel, nach Ransomware-Angriffen eine schnelle Wiederherstellung der Daten zu gewährleisten.

Wie Coveware in Veeam integriert wird

Ausgewählte Funktionen von Coveware by Veeam werden in die vorhandenen Veeam-Angebote, einschließlich der Veeam Data Platform und dem Veeam Cyber Secure Program, integriert, so dass die Erkenntnisse und Funktionen einem breiteren Kundenkreis zur Verfügung stehen. Das Veeam Cyber Secure Program bietet Kunden Cyber-Schutz und -Support vor, während und nach Cyber-Vorfällen sowie eine Garantie in Höhe von 5 Millionen US-Dollar.

"Es ist nicht mehr die Frage, ob Ihre Organisation angegriffen wird, sondern wie oft", sagt Anand Eswaran, CEO bei Veeam. "76 Prozent der Unternehmen wurden innerhalb der letzten zwölf Monate attackiert, und es ist für jedes Unternehmen entscheidend, dieser Cyberbedrohung entgegenzutreten. Es ist entscheidend zu garantieren, dass Daten geschützt und gesichert sind und dass Unternehmen diese im Ernstfall schnell und sicher wiederherstellen können."

Wie Coveware im Detail arbeitet

Coveware by Veeam umfasst eine automatisierte Technologie, die in der Betriebsumgebung des Kunden läuft, um eine forensische Triage-Analyse durchzuführen, die alle Auswirkungen bewertet, Ransomware identifiziert und hilft, verschlüsselte Daten von bekannten Ransomware-Gruppen wiederherzustellen. Die SaaS-Plattform hilft zudem bei der Visualisierung der Daten und der Beantwortung wichtiger Fragen zu einem Angriff.

Flankierend steht ein Team von Cyber-Bedrohungsexperten auf der ganzen Welt zur Verfügung, die bereits mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet haben, um Cyber-Angriffe zu bewerten, zu verhindern und zu beheben. Zusätzlich bietet Coveware by Veeam Zugriff auf immer aktuelle Daten zu Ransomware-Varianten, Analysen zu Angriffsvektoren, Angriffsprofilen und Wiederherstellungsoptionen.

Nicht zuletzt dürfte ein Aspekt für die Übernahme ausschlaggebend gewesen sein, den Alex Holdtman CTO und Mitbegründer von Coveware, anspricht: "Die Zusammenarbeit mit Veeam führt dazu, dass diese Fähigkeiten für viele weitere Kunden weltweit zugänglich gemacht werden, was für unser gesamtes Team eine unglaublich aufregende Möglichkeit ist."

Veeam wird außerdem Elemente der Coveware-Technologie in die Veeam Data Platform und in das Anfang 2024 aufgelegte Veeam Cyber Secure Program integrieren, das Kunden Cyber-Schutz und -Support vor, während und nach Cyber-Vorfällen sowie eine Garantie in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bietet.

