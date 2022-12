Der Software-Anbieter Veeam hat mit Backup for Salesforce eine Lösung vorgestellt, die das Risiko eines Verlusts von Salesforce-Daten verringern soll. Interessierte Firmen finden die Anwendung direkt im Cloud-Marktplatz AppExchange. Mit Veeam Backup for Salesforce lässt sich eine Backup-Umgebung entweder vor Ort oder in der Cloud einrichten. Veeam unterstützt unter anderem AWS (Amazon Web Services) sowie Microsoft Azure.

Gesichert und wiederhergestellt können mit der Lösung auch komplette Salesforce-Datensätze, aber auch Hierarchien, Felder, Dateien und Metadaten. Die Benutzeroberfläche, mit der sich diese Aufgaben durchführen lassen, ist nach Aussage von Veeam besonders "einfach und freundlich" aufgebaut. Auch mehrere Instanzen können über die Konsole zentral verwaltet werden.

Zeitpläne für Backups sollen sich granular und bis auf Ebene einzelner Objekte einstellen lassen. Außerdem ist es laut Anbieter möglich, die Versionen der gesicherten Datensätze und Metadaten anzuzeigen und mit der Produktionsumgebung zu vergleichen.

„Da die Mitarbeiter vieler Unternehmen heute in einem hybriden Modell arbeiten, ist der Schutz von Cloud- und SaaS-Daten wichtiger denn je“, erläutert Danny Allan, CTO und Senior Vice President of Product Strategy bei Veeam.

Veeam verkauft Backup for Salesforce in ein- bis fünfjährigen Jahresabonnements pro Benutzer. Zur Einführung bietet das Unternehmen zwei auf ein Jahr befristete Einführungspakete für bis zu 300 Nutzer (Preis: 2.000 US-Dollar) oder eine unbegrenzte Anzahl von Anwendern (Preis: 10.000 Dollar) an. Außerdem gibt es eine kostenlose Community-Edition für maximal 50 Nutzer.