Veeam vergibt einmal im Jahr Awards um Partner auszuzeichnen, die herausragenden Erfolg hatten und besonderes Engagement zeigten. Preise gibt es sowohl für Unternehmen, die Veeam ProPartner Value-Added Reseller (VVAR) sind als auch für Firmen, die Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) sind.

"Das Jahr 2022 hat die Herausforderungen, mit denen Unternehmen nach der weltweiten Pandemie bereits konfrontiert waren, noch verstärkt", erklärt Michael Gerich, Director Channels CEMEA bei Veeam. "Die Erfüllung der unzähligen Anforderungen, die moderne Geschäftsprozesse und Risiken an unsere Kunden stellen, erfordert ein Netzwerk von ProPartnern mit einer Vielzahl von Kompetenzen, und Veeam verfügt über die Besten in der Branche."

Die folgenden neun deutschen ProPartner-Award-Gewinner haben Gerich zufolge im Jahr 2022 durch enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller außergewöhnliche Ergebnisse erzielt.

The Best Commercial Partner of the Year: enthus GmbH

The Most Significant Project of the Year: Bechtle AG

The Best Enterprise Partner of the Year: SVA System Vertrieb Alexander GmbH

The Best VCSP Partner of the Year: T-Systems International GmbH

The Best Hybrid Partner of the Year: dualutions GmbH

The Best Kasten Reselling Partner of the Year: Computacenter AG & Co. oHG

The Best Veeam Backup for Microsoft 365 Reselling Partner of the Year: Cancom GmbH

The Best Public Partner of the Year: SoftwareONE AG

The Best System Integrator of the Year: Atos Information Technology GmbH

Für ausgezeichnete Zusammenarbeit hatten die Partner bei den von Context ermittelten und von ChannelPartner verliehenen Channel Excellence Awards Veeam bereits früher im Jahr ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde in der Kategorie "Software" als bestplazierter Anbieter mit dem "Channel Excellence Award 2023" ausgezeichnet.

Noch bis 31. Mai läuft die Umfrage zu den Channel Excellence Awards 2024, mit der erneut die channel-freundlichsten Hersteller und Distributoren ermittelt werden. Dafür braucht ChannelPartner Ihre Mithilfe! Bitte stimmen Sie über die Unternehmen ab, mit denen Sie zusammenarbeiten. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

