Veeam Software hat auf seinem deutschen Partner Summit 2018 Ende Februar rund 50 ausgewählten Partnern die Strategie für 2018 vorgestellt und Feedback zur Zusammenarbeit eingeholt. Außerdem konnte Michael Gerich, Director Channels Central EMEA bei Veeam, in fünf Kategorien Awards an die jeweils besten Partner überreichen. Grundsätzlich wurden damit Unternehmen belohnt, die aus Sicht des Herstellers, der ausschließlich über den Channel vertreibt, einen herausragenden Service für die Kunden geleistet haben.

"Unsere Partner sind das Herzstück des Veeam-Ökosystems und mit diesen Awards möchten wir ihnen unseren Dank und Respekt für ihre außergewöhnlichen Leistungen und besondere Kundenorientierung zum Ausdruck bringen", erklärt Gerich "Wir gratulieren allen Gewinnern und freuen uns auf viele weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit".

Insgesamt hat Veeam in Deutschland aktuell rund 5660 Partner. Davon sind über 1300 sogenannte Veeam Cloud Service Provider (VCSP). Angesichts des raschen Wachstums des Unternehmens in den vergangenen Jahren hält Gerich diese hohe Anzahl durchaus für vertretbar. Allerdings ist er derzeit nicht vorrangig auf der Suche nach zusätzlichen Partnern, sondern möchte vor allem bereits bestehende Partnerschaften intensiver mit Leben erfüllen.

Dazu tragen vermutlich auch zahlreiche Technologiepartnerschaften bei, die der Hersteller im vergangenen Jahr mit etablierten Storage-Anbietern eingegangen ist. So stehen Veeam-Produkte inzwischen bei HPE und Cisco, mit NetApp gibt es einen Reseller-Vertrag und auch mit IBM, Lenovo, Pure Storage und Nutanix wird seit 2017 kooperiert.

Das bedeutendste Veeam-Projekt hat im vergangenen Jahr Bechtle umgesetzt. Das Millionen-Projekt bei einem Software- und IT-Dienstleister umfasst rund 1.500 virtuelle Maschinen inklusive mehrjährigem Support. Es ist das bislang größte Veeam-Projekt in Deutschland.

Chancen für alle Partner sieht Gerich im anstehenden Umbau vieler Rechenzentren in Deutschland sowie der bevorstehenden Erneuerung von IT-Infrastrukturen im Zuge von Digitalisierungsprojekten. Aber auch das verstärkte Interesse an Migrationen in die Cloud und der dadurch entstehende Bedarf an Multi-Cloud-Landschaften sei für Partner ein weites Feld mit vielen Ansatzmöglichkeiten.

Die langjährige Kooperation mit Microsoft in Bezug auf Azure hat Veeam erst kürzlich ausgebaut. Zusammen mit VMware wird seit Herbst 2017 zudem AWS unterstützt und der Kauf des Technologieunternehmens N2SW im Januar 2018 soll das Angebot für AWS-Workloads abrunden.

Der Preis für die beste Leistung im Jahr 2017 ging an ACP. Das Unternehmen ist derzeit der einzige Platinum ProPartner von Veeam, der zugleich Platinum Hoster ist. Mit Mit dem Award "Best Performing Partner of the Year" wird aber wohl auch honoriert, dass ACP Veeam als exklusiven Backup-Hersteller im Programm hat.

Lesetipp: Veeam nimmt die Umsatz-Milliarde ins Visier