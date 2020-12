Die Snowflake Inc., Anbieter der gleichnamigen Plattform und Data Cloud, macht Veit Brücker zum Vice President Central Europe und ab sofort für die Präsenz des Unternehmens in der DACH-Region sowie in Polen, Tschechien, Ungarn Slowenien und der Slowakei verantwortlich. Snowflake hat neben den Büros in München und Berlin, sieben weitere Büro im Westen Europas. Brücker ist bereits seit Oktober 2020 für Snowflake tätig und berichtet an Alison Tierney, Global Vice President EMEA.

Zuvor arbeitete Veit Brücker knapp fünf Jahre für Salesforce als Head of Commercial Business Germany and XBU Austria und war als Mitglied der Geschäftsführung DACH am Aufschwung des Cloud Computing beteiligt. Davor war Brücker unter anderem für Curexus, Oracle, Atos und Siemens tätig.

Osterweiterung der Präsenz im Fokus

„Wir freuen uns sehr, unser Team mit einem erfahrenen IT-Experten wie Veit Brücker zu verstärken”, so Alison Tierney, Global Vice President EMEA bei Snowflake. „Er wird uns dabei helfen, die Präsenz von Snowflake in Zentraleuropa weiter auszubauen und unseren Kunden vor Ort einen erstklassigen Service zu bieten.”

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, Unternehmen in Zentraleuropa Snowflake nahezubringen und ihnen dabei zu helfen, mehr datengestützte Entscheidungen zu treffen”, erklärt Veit Brücker, Vice President Central Europe bei Snowflake. „Daten sind das neue Öl und geschäftlicher Erfolg basiert immer mehr darauf, inwiefern ein Unternehmen dazu in der Lage ist, die eigenen Datenschätze für sich nutzbar zu machen. Snowflake ist der ideale Partner für genau diese Aufgabe.”