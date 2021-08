Die neue Executive Fingerprint Secure stellt per biometrischer Verschlüsselung sicher, dass die auf den Geräten gespeicherten Daten stets DSGVO-konform geschützt sind, erklärt Verbatim Europa. Die Executive Fingerprint Secure gibt es als HDD in den Kapazitäten ein oder zwei Terabyte und als SSD mit 512 GB oder 1 TB.

Hinter dem Aluminiumgehäuse der Speichermedien, verbirgt sich eine Kombination aus AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und Fingerabdruck-Erkennungstechnologie, die Daten in Echtzeit verschlüsselt. Auf diese Weise seien 100 Prozent des Laufwerks sicher verschlüsselt und der gesamte Inhalt vor unbefugtem Zugriff geschützt, falls das Laufwerk verloren oder gestohlen wird.

Einfache Bedienung, schneller Zugriff

Das integrierte Fingerabdruck-Erkennungssystem ermöglicht für maximal acht autorisierte Benutzer und einen Administrator Zugang. Sind diese eingerichtet, kann das Gerät in Sekundenschnelle mit dem registrierten Fingerabdruck gesperrt oder entsperrt werden. Das Besondere ist, die SSD und Festplatte speichern keine Passwörter im RAM des Systems und sind so sicherer als Laufwerke mit Softwareverschlüsselung.

Nach dem Einrichten der Fingerabdrücke können die Verbatim Fingerprint Secure Laufwerke mit PC- und Mac-Betriebssystemen verwendet werden. Sie funktionieren auch an TV-Geräten, was bei anderen verschlüsselten Laufwerken nicht möglich ist. Ihre USB 3.2-Schnittstelle mit USB C-Anschluss liefert Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps. Mit dem beiliegenden USB C- auf USB A-Kabel und einen USB C-Adapter ist der externe Speicher vielseitig anschließbar.

Eine vorinstallierte Version von Nero Backup Software für Windows zur Sicherung von Dateien, Ordnern oder ganzen Laufwerken von Laptops oder PCs ist ebenfalls dabei. Mit ihr können auch automatische Sicherungen an voreingestellten Tagen und Uhrzeiten durchgeführt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Als unverbindliche Preisempfehlung für die Executive Fingerprint Secure HDD hat Verbatim für das 1 TB-Modell 97,99 Euro festgelegt und 122,99 Euro für die Variante mit 2 TB. Bei den SSDs kostet das 512 GB Modell 104,99 Euro und 159,99 Euro werden für die 1 TB-Version fällig. Die Verbatim Executive Fingerprint Secure Laufwerke sind ab sofort in Europa verfügbar.