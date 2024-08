Im ersten Halbjahr 2024 lag der Umsatz für Games in Deutschland bei rund 4,3 Milliarden Euro und damit sechs Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte der Branchenverband Game in Berlin. Er berief sich dabei auf Daten der Marktforschungsunternehmen GfK und data.ai. Die Statistik des Verbandes reicht bis 2014 zurück. In diesem Zeitraum hat es noch nie ein Minus gegeben. Die letzten Umsatzeinbußen der Wachstumsbranche liegen also mehr als zehn Jahre zurück.

Weniger Blockbuster-Spiele im ersten Halbjahr 2024

Besonders die Nachfrage nach Hardware - also Konsolen, Gaming-PCs und anderem Zubehör - schwächelte. In dieser Sparte gab es den Angaben zufolge ein Minus von 18 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.

Mit Games wurde in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 ein Umsatz von 2,59 Milliarden Euro verbucht. Das sind vier Prozent weniger als zuvor. Bei den für vernetztes Spielen im Internet wichtigen Online-Services für Gaming ging es hingegen weiter steil nach oben. Hier gab es eine Steigerung um 25 Prozent auf 0,52 Milliarden Euro.

Ein Grund für die jüngste Entwicklung ist ein starker Vergleichszeitraum: In der ersten Jahreshälfte 2023 waren viele Blockbuster-Spiele auf den Markt gekommen, bei denen die Zahlungsbereitschaft der Fans recht groß war. Im ersten Halbjahr 2024 kamen hingegen weniger große Spiele auf den Markt. "Wir haben eine Wachstumsdelle", sagt Verbandsgeschäftsführer Felix Falk. Er ist aber zuversichtlich, dass das Wachstum bald weitergeht: "Der Games-Markt wird nicht lange im Rückgang bleiben." (dpa/pma)