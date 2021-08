Der Verbraucherzentrale Bundesverband warnt vor Onlineshops, die von ihren Kunden verlangen, Retouren nach China zu schicken. Die damit verbundenen hohen Versandkosten können leicht den Warenwert erreichen oder sogar übersteigen.

Derartige Onlineshops sind oft nicht sofort erkennbar. Viele Shops asiatischer Anbieter seien durchgehend in deutscher Sprache verfasst, hätten ein deutsches Impressum und würden sogar die Top-Level-Domain .de verwenden. Mitunter würden die Kunden über Links aus sozialen Medien direkt zu diesen Webseiten gelotst.

Versand nach China und Bearbeitungsgebühren

Wenn der Kunde mit der gelieferten Ware unzufrieden ist oder diese beschädigt ist und er deshalb von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen und die Bestellung zurückschicken möchte, kommt das böse Erwachen. Die Shop-Betreiber fordern dann den Versand nach China - und zwar auf Kosten des Kunden. Zudem stellen manche dieser Onlineshops sogar Bearbeitungsgebühren in Rechnung. Zusammen mit Zollgebühren kann das den Warenwert erreichen. Das haben die Verbraucherzentralen bundesweit durch Beschwerden von Verbrauchern erfahren.

Verbraucher sollten sich daher vor einer Bestellung die Erfahrung anderer Kunden mit dem ins Auge gefassten Onlineshop ansehen sowie in die AGB oder die Widerrufsbelehrung schauen - oder sie schriftlich beim Verkäufer anfordern, um zu klären, wie der Rückversand geregelt ist. Gegebenenfalls sollten sie wegen ein paar gesparten Euro auf den Einkauf in einem neuen, noch unbekannten Onlineshop verzichten, wenn sie das gleiche Produkt auch in einem ihnen bekannten Shop bekommen können.

Bei fast allen online bestellten Waren haben Verbraucher ab dem Erhalt der Ware 14 Tage Zeit für den Widerruf. Das gilt übrigens auch bei Waren, die aus dem außereuropäischen Ausland versendet werden.