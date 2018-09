Die Verheißungen der Hersteller klingen verlockend. Kühlschränke, die selbstständig Milch nachbestellen. Heizungen, die automatisch anspringen, wenn das Smartphone des Bewohners in die Nähe der Wohnung kommt. Fitness-Tracker, die für mehr Gesundheit sorgen, und digitale Sprachassistenten, die dem Nutzer jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Dieses und vieles mehr versprechen die Befürworter der neuen digitalen Welt. Die Deutschen lässt dies jedoch laut einer repräsentativen Befragung von G Data bislang weitgehend kalt.

Berichte über Datenlecks und andere Sicherheitsvorfälle mit den smarten Helfern sorgen nach Angaben des Sicherheitsspezialisten für Verunsicherung bei den Verbrauchern, wenn es um das Thema Smart Home geht. Beim PC sei das nicht so. Ihm schenken laut G Data immer noch sechs von zehn der etwa 1.000 Befragten ihr Vertrauen, gefolgt von Smartphone und Tablet.

73 Prozent schätzen den Computer zudem als das Gerät ein, mit dem sie am wenigsten Sorgen vor Cyber-Kriminalität haben müssen - gefolgt von Tablet (62 Prozent) und Smartphone (60 Prozent). Smart Speaker seien in der Wahrnehmung der Befragten am unsichersten, gefolgt von Devices für das Smart Home.

Diese Geräte lassen sich auch nicht mit Security-Software weiter absichern. Potentielle Risiken und Sicherheitsaspekte würden bei der Entwicklung oft nicht hinreichend berücksichtigt, kritisiert G Data. Das verstärke das Unischerheitsgefühl der Deutschen.

Gemischte Bilanz für die DGSVO

Eine weitere Frage beschäftigte sich mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. 62 Prozent der Teilnehmer gaben an, nicht zu glauben, dass Firmen seit dem Inkrafttreten der EU-DSGVO verantwortungsvoller mit ihren persönlichen Daten umgehen. G Data will hier nach eigenen Angaben mit der Kampagne "Meine Daten bleiben in Deutschland" ein Zeichen für den sicheren und vertraulichen Umgang mit persönlichen Informationen setzen.