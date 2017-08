Der AV-Spezialdistributor Medium GmbH, eine Tochter des Also-Konzerns, kann seit Juli 2017 auf Verena von Oertzen als Medium Marketing Manager und Focus Sales Manager Epson zählen. In den neuen Räumlichkeiten in Krefeld, gehören Hersteller-Marketingpläne, Projektbetreuung von Messeauftritten sowie des Leitung des Newsletter-Managements zu ihren Aufgaben im Marketing.

Als Focus Sales Manager für Epson soll sie zudem die Geschäftsbeziehung zwischen Medium und Epson weiter vertiefen und die Fachhandelspartner in allen Belangen rund um Epson - etwa bei Projektpreisen - unterstützen.

Verena von Oertzen ist gelernte Industriekauffrau. Sie sammelte am Anfang ihrer Karriere Erfahrungen im Vertrieb sowie in Produkt- und Distributions-Marketing unter anderem bei RFI, Anycom und Asus. Vor ihrem Eintritt bei Medium war von Oertzen über 12 Jahre bei LG tätig, wo sie zuletzt als Trade Marketing Manager für die Information Systems Products und Projektoren arbeitete.

Andreas Ruhland, Geschäftsführer der Medium GmbH, freut sich insbesondere deshalb über den Eintritt von Verena von Oertzen, da sie "über sehr umfassende und vielfältige Erfahrungen sowie ein hervorragendes Netzwerk verfügt und damit neue Impulse bei Medium einbringen wird." (KEW)