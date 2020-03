Die in Kalifornien beheimatete Veritas Technologies LLC hat mit Eric Waltert als Regional Vice President einen neuen Verantwortlichen für die Geschäfte in Deutschland, der Schweiz und Österreich geholt. Der IT- und CEO-erfahrene Waltert soll das regionale Wachstum von Veritas ankurbeln.

Waltert kommt vom Geodaten-Spezialist Here Technologies, wo er als Head of North & Central Europe das Geschäft mit Software und Cloud-Diensten verantwortete. Davor war Waltert in verschiedenen Rollen bei Cisco Systems in Europa aktiv, unter anderem als General Manager für die Schweiz und als Head of Collaboration EMEA.

„Ich freue mich sehr, dass Eric zu Veritas gewechselt ist“, sagt Mark Nutt, Senior Vice President, EMEA, Veritas. „Er wird die engen Beziehungen zu unseren Kunden und Partnern in der Region weiter stärken und das Wachstum unserer Enterprise Data Services-Plattform ausbauen.“