In dieser Position ist Oliver Norman für die Entwicklung und Umsetzung einer wachstumsorientierten Channel-Strategie verantwortlich, mit der Veritas seine führende Position im Bereich Business and Cloud Resilience weiter ausbauen will. So will er unter anderem "die Umsätze im Channel steigern und für neuen Schwung sorgen". Zudem gehören der Aufbau von Know-how und Kommunikation zur Stärkung der Partner. Norman berichtet an Mike Walkey, Senior Vice President Global Channel and Alliances, und ist Mitglied des Veritas International Leadership Teams.

Norman gilt als ausgewiesener Technologieexperte mit jahrzehntelanger internationaler Vertriebs- und Führungserfahrung. Zuletzt leitete er als Area VP den Vertrieb des US-Unternehmens BMC Software in EMEA, wo er insgesamt über 12 Jahre tätig war. Davor war Norman knapp 11 Jahre beim britischen Beratungs- und IT-Dienstleister Morse in leitenden Funktionen angestellt.

Mehr Cloud-Resilienz und Multi-Cloud-Datenmanagement

"Die Ernennung Normans spiegelt unser kontinuierliches Engagement für den Channel wider", erläutert Mike Walkey. "Seine fundierten Kenntnisse und die ganzheitliche Betrachtung des Channel-Geschäfts in der EMEAI-Region werden für unser Unternehmen und unsere Kunden von großem Wert sein. Wir sind gespannt, wie er das Wachstum unseres Partner-Ökosystems weiter beschleunigt und Innovationen innerhalb des Geschäftsmodells vorantreibt. Darüber hinaus spielt er eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung einer erstklassigen Go-to-Market Channel-Strategie und eines Partnerprogramms für unser Unternehmen."

"Norman ergänzt unser Führungsteam perfekt. Er ist die beste Wahl, um das wachsende Partner-Ökosystem von Veritas zu leiten", so Mark Nutt, Senior Vice President, International Sales bei Veritas. "Er verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrung, von der sowohl Veritas als auch unsere Partner profitieren können. Als erfahrener Manager und Stratege im Bereich IT-Transformation bringt er wertvolle Stärken in unser Führungsteam ein."

"Veritas ist als Branchenführer in den Bereichen Business Resilience und Datenmanagement anerkannt und gut positioniert", erklärt Oliver Norman, VP Sales International EMEA Channel and Alliances bei Veritas. "Wir unterstützen unsere Kunden dabei, einige der größten Herausforderungen und Komplexitäten zu bewältigen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, da die Migration in die Cloud immer schneller voranschreitet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Channel-Partnern und darauf, die Position von Veritas als bevorzugter Anbieter von Cloud-Resilienz und Multi-Cloud-Datenmanagement weiter auszubauen."