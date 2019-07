Phil Brace ist bereits seit 25 Jahren im IT-Sektor tätig. Vor seinem Eintritt zu Veritas im April 2019 arbeitete er drei Jahre lang bei Seagate, wo er als Präsident der Cloud Systems- and Silicon-Group die Produktbereiche Storage Systems Business und Solid State Drive (SSD) verantwortete. Davor war Breace neun Jahre lang bei der LSI Corporation in verschiedenen Führungspositionen tätig. Er übernahm dort beispielsweise die Leitung der LSI Storage Solutions Group Executive Vice President. Seine Laufbahn in der Technologiebranche begann Brace 1993 bei Intel, wo er zwölf Jahre lang tätig war - zuletzt als General Manager of Server Product Marketing.

Lesetipp: Durch Zuhören Kunden abholen

Der neuen Aufgabe fühlt sich Brace durchaus gewachsen: "Die Entwicklung von marktführenden Technologieprodukten begleitet mich schon das gesamte Berufsleben. Ich bin glücklich darüber, eine Rolle bei der Einführung der Veritas Enterprise Data Services Platform zu spielen und meine Erfahrung einzubringen. Es freut mich, das Vertrauen unserer Kunden in Veritas zu stärken. Dazu zählt ganz besonders, ihr wertvollstes Gut - nämlich ihre Daten - zu schützen und die Verfügbarkeit und Leistung ihrer geschäftskritischen Apps zu gewährleisten."

Sein neuer Chef, Veritas-CEO Greg Hughes, lobt ihn schon vorab: "Die Erfahrung von Brace beim Engineering und der Leitung von Produktteams wird uns helfen, die Appliances und SdS-Angebote für unsere Kunden weiter voranzubringen.