Der Datensicherungsspezialist Arcserve bietet seinen Partnern in diesem Monat eine besondere Buy-One-Get-One-Promotion an. Für jede zusammen mit einem Wartungspaket an einen Endkunden verkaufte UDP-Appliance aus den Reihen 8200, 8300 und 8300 kann der Partner eine zweite Appliance im Wert von über 20.000 Euro dazu erhalten. Diese muss aber laut Arcserve als zusätzliches Backup für den jeweiligen Kunden genutzt werden.

Darüber hinaus können die Partner zusätzlichen Speicherplatz von bis zu 40 Terabyte oder ein einjähriges kostenloses Abonnement für den Dienst Arcserve UDP Cloud Direct erhalten. Dabei handelt es sich um eine erst vor kurzem eingeführte Disaster-Recovery-as-a-Service- und Backup-as-a-Service-Lösung. Teil dieses Dienstes sind zusätzliche Speicherkapazitäten in der Cloud von bis zu 5 Terabyte. Alle Angebote können laut Arcserve miteinander kombiniert werden.

"Mit dieser Promotion geben wir unseren Partnern in den nächsten Wochen einen fünfstelligen Mehrwert", kommentiert Andreas Hellriegel, Senior Sales Director Central Europe bei Arcserve. "Wir bieten ihnen auch die Möglichkeit, aus Backup-Projekten ein rentables Geschäft zu machen und die Qualität ihres Angebots zu steigern."

Die Aktion läuft noch bis zum 30. März 2018 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Lesetipp: Diese Trends prägen 2018 den Sicherheits-Markt