Im deutschen Online-Shop des finnischen Herstellers HMD Global sind zahlreiche Nokia-Smartphones derzeit nicht mehr verfügbar. Der Grund: Das Unternehmen ist in Patentstreitigkeiten mit VoiceAgeEVS LLC verwickelt. Aufgrund eines Vollstreckungsverfahrens bietet HMD Global einen Großteil seiner Geräte mit Nokia-Branding derzeit nicht mehr in Deutschland an. Neben Deutschland mussten auch in Frankreich und der Schweiz mehrere Smartphone-Modelle aus den Shops entfernt werden.

Streit um Audiocodec In einer Stellungnahme gegenüber den Kollegen von heise hat HMD Global erklärt, bereits Beschwerde gegen einen Beschluss im Vollstreckungsverfahren von Dezember eingelegt zu haben. In der Zwischenzeit habe HDM Global sichergestellt, dass im Online-Shop keine Geräte mit EVS mehr in Deutschland angeboten werden. Bei EVS (Enhanced Voice Services) handelt es sich um einen Audiocodes zur Sprachübertragung, der als Teil des Standardisierungsprojekts 3GPP in vielen Smartphones zum Einsatz kommt. Ein Teil der Patente an der Technik liegt bei VoiceAgeEVS. Auch andere Smartphone-Hersteller betroffen Zusammen mit der Investment-Gruppe Fortress hat VoiceAgeEVS in den vergangenen Jahren mehrere Smartphone-Hersteller verklagt – neben HMD Global unter anderem auch Lenovo und Apple. Einige dieser Unternehmen konnten sich außergerichtlich mit VoiceAgeEVS einigen. HMD Global scheint einen Streit vor Gericht zu bevorzugen. Es bleibt abzuwarten, wie lange dieser andauern wird und ob sich HMD Global gegen VoiceAgeEVS wird durchsetzen können. (PC-Welt)