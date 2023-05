"Das sind Probleme, die damit zusammenhängen, dass wir keine ausreichende Digitalisierung im Vertrieb haben", sagte der FDP-Politiker am Montag zum Start des neuen Abo-Tickets. Gleichzeitig betonte er, diese Schwierigkeiten seien keineswegs überall aufgetreten.

Ihm sei es wichtig, "dass wir diese veralteten Strukturen jetzt nicht einfach in die Zukunft fortschreiben und uns schön reden, so nach dem Motto "Ja, das Papier-Ticket hat sich doch so bewährt, das ist doch wunderbar"", sagte Wissing. "Wir sehen ja gerade, was für Probleme es bereitet."

Übergangsfrist für Papiertickets mit QR-Code

In Deutschland gibt es seit Montag ein 49 Euro teures, bundesweit gültiges Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Es wird von den allermeisten regionalen Verkehrsunternehmen und von der Deutschen Bahn vertrieben. Außerdem bieten verschiedene Unternehmen Apps an, über die das Abo abgeschlossen werden kann. Bei Kontrollen kann das Abo per Chipkarte oder per Handyticket vorgezeigt werden. Mit einer Übergangsfrist bis Jahresende werden noch Papiertickets mit QR-Code ausgegeben.

"Wir haben ein bisschen Probleme gehabt bei den Chipkarten-Herstellern. Das ist aber jetzt behoben, und alle Chipkarten werden jetzt auch versandt", sagte Rolf Erfurt, Vorstand bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Wer von der BVG noch keine Chipkarte erhalten habe, könne bis Mitte Juli mit der Bestellbestätigung oder einer alten Umweltkarte sowie einem Lichtbildausweis fahren. Seinen Angaben zufolge haben die Berliner Verkehrsbetriebe rund 500.000 Deutschlandtickets verkauft. Etwa 70.000 Menschen seien durch das neue Angebot neu ins Abo bei der BVG eingestiegen. (dpa/rs/rw)