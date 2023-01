Aktuell überlagern sich gleich mehrere wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen. Wie wirkt sich das auf die Stimmungslage und das Geschäft Ihrer Vertriebspartner aus?

Florian Buzin: Der Einsatz von Starface Kommunikations-Lösungen sorgt bei unseren Kunden bzw. den Kunden unserer Partner verbesserte Zusammenarbeit und effizientere Kommunikationsabläufe. Dies unterstützt im Arbeitsalltag Potenziale auszunutzen und in den Prozessen effizienter zu werden. Der Nutzen wird beim Einsatz unserer Produkte damit sehr schnell auch wirtschaftlich spürbar.

Aus diesem Grund sind wir von den gegenwärtigen Krisen zum Glück nicht unmittelbar betroffen. Geht es dem Mittelstand im Allgemeinen schlecht, wirkt sich das natürlich auch auf unser und das Geschäft unserer Partner aus.

Wie unterstützen Sie Ihre Partner bei diesen Herausforderungen?

Florian Buzin: Wir halten unter anderem mit einer Intensivierung des Starface Community Gedankens dagegen. So ermuntern wir unsere Vertriebspartner zum Networking. Häufig ist es hilfreich, sich im Austausch mit anderen Starface Partnern darüber zu informieren, wie diese mit Herausforderungen umgehen und welche Lösungen sie entwickelt haben. Wir beobachten, dass sich darin erhebliche Synergie-Potentiale finden lassen.

Des Weiteren bieten wir in unserem Portfolio auch Finanzierungs-Lösungen an wie z.B. Starface 365, mit dem es möglich ist, die gesamte Telefonanlage inklusive Endgeräten zu mieten und so die Liquidität des Kunden zu schonen.

Im Oktober 2021 hat Starface mit Estos und Teamfon zwei Schwestergesellschaften bekommen. Was ist seither passiert?

Florian Buzin: Starface und Estos agieren am Markt weiterhin separat. Aber natürlich haben wir begonnen, unser Produktportfolio gemeinsam auszubauen und im Sinne unserer Kunden voneinander zu profitieren. So verfügt Estos seit Oktober mit dem neuen Produkt Procall Voice Services über eine eigene Cloud-Telefonanlage.

Umgekehrt bieten wir bei Starface mittlerweile für unsere Partner eine Starface Whitelabel Lösung an, basierend auf dem Know-how und der Expertise unserer Kollegen von Teamfon.

Was unsere internen Strukturen betrifft, haben wir als Gruppe insgesamt schon in einigen Bereichen voneinander profitiert. Unter anderem hat Starface jetzt zusammen mit Teamfon und Estos einen zweiten Standort in München. Hier arbeiten Teams aller drei Firmen miteinander unter einem Dach.

Die Integration von Microsoft Teams in die Starface Anlage im Mai 2022 dürfte bei der Erweiterung der IT-Partner von besonderem Gewicht sein. Wie war die Resonanz aus der Microsoft-Partnergemeinde bislang?

Florian Buzin: Wir verzeichnen ein reges Interesse an unserer Starface MS Teams Integration. Vor allem weil wir mehrere Optionen der Integration bis hin zur SBC-Lösung anbieten können. Aus dieser Bandbreite können sich die Kunden dann die für sie richtige Lösung auswählen.

Inwiefern fördern Sie Kooperationen zwischen den historisch aus der TK erwachsenen Partnern und klassischen IT-Partnern, die jetzt vor allem durch die MS Teams-Integration auf Starface aufmerksam wurden?

Florian Buzin: Wir fördern insofern, dass der Starface Vertrieb die passenden Partner zusammenbringt. Ein großes Networking Event bieten wir in diesem Zusammenhang mit unserem Starface Kongress, den wir nutzen, um die Partner besser miteinander zu vernetzen.

UCC-Lösungen bilden die technologische Basis für Modern Work. Um im Unternehmenseinsatz alle Vorteile auszuschöpfen, muss die Einführung auch von Change-Management-Maßnahmen begleitet werden. Planen Sie, Partner flankierend zur Vermarktung der Starface Lösungen auch dahingehend zu unterstützen?

Florian Buzin: Gerade im Projektgeschäft steht unser Vertriebsteam den Starface Partnern intensiv zur Seite. Zudem unterstützt unser Presales Team beratend bei der Umsetzung von Kundenprojekten. Auch wenn unser Einfluss als Hersteller begrenzt ist, bieten wir unseren Partnern Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern aus der Starface Community an.

Was sind Ihre Pläne für die kommenden 12 Monate?

Florian Buzin: 2023 steht bei Starface unter dem Stern eines neuen Major Release. In Verbindung damit wird die Überarbeitung unserer Starface App für Windows ein Highlight dieses Jahres darstellen. Angepasst an die aktuellsten Anforderungen unserer Nutzer, designen wir die Starface App basierend auf dem Feedback unserer Nutzer und Partner neu. Im Vordergrund steht dabei die Nutzerfreundlichkeit.

Uns ist jedoch in diesem Zusammenhang äußerst wichtig, dass auch langjährige Nutzer das Gefühl haben, sich in der Nutzer-Umgebung gut wiederzufinden und trotzdem Verbesserungen wahrnehmen. Insofern erhält die Starface bei ihren Benutzern einen neuen Look, ein neues Gesicht.