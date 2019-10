In seiner Begrüßungsrede wies G Data-Mitgründer Andreas Lüning die Teilnehmer des Tech Days auf die verschärfte Bedrohungslage hin. Insbesondere kleine und mittelständische Firmen sind gefährdet, einerseits weil sie oft nicht gut genug geschützt sind und andererseits, weil sich nun verstärkt im Fokus der Cyber-Gangster stehen.

In den Praxis-orientierte Vorträgen erfuhren die Besucher des Tech Days, wie andere Reseller mit den G Data-Schutztechnologien "Beast" oder "DeepRay" Kämpfe gegen die bösen Hacker siegreich bestehen können. Sehr genau schauten die -Partner bei der Live-Hacking-Session hin. Hier zeigte sich, mit welchen raffinierten Methoden Cyber-Gangster heute in Firmennetzwerke eindringen.

Ein Highlight des Tech Days war sicherlich der G Data Security Escape Truck. Dort war ein so genannter "Security Awareness Escape Room" untergebracht, in dem G Datas Vertriebspartner ihre IT-Security-Fertigkeiten unter Beweis stellen konnte. In kleinen Gruppen mit maximal acht Teilnehmern galt es, einen Code zu knacken, um einen Cyberangriff abzuwehren. Gemeinsam mussten die Reseller Phishing-Mails als solche erkennen, verdächtige USB-Sticks entfernen und alle Einfallstore für die Kriminellen schließen. Das Ziel lautete, die Angreifer daran zu hindern, Malware zu installieren und das Netzwerk zu infizieren.

Der G Data Tech Day endete mit dem traditionellen hausgemachten Barbecue und bot Zeit für weiteren Erfahrungsaustausch unter den Vertriebspartnern.