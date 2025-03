Bereits seit 1998 entwickelt Adesso Individual-Software für Versicherungen. Bisher wurden die unter dem Brand "in|sure" zusammengefasste Produkte von den Kunden vorwiegend "klassisch" genutzt, also als vor Ort installierte Software.

Um aber den Versicherungen stets die neuesten Versionen der Software bereit zu stellen, ist deren Installation und Betrieb in einer Cloud-Umgebung unerlässlich. Hier hat sich Adesso für Amazon Web Services (AWS) als Cloud-Infrastruktur-Lieferanten entschieden.

So stellt Adesso ihre Cloud-basierte SaaS-Plattform "in|sure Ecosphere" Versicherungen nun auch in der AWS European Sovereign Cloud bereit, und sorgt dafür, dass alle EU-Bestimmungen zum Datenschutz dabei gewahrt werden. Hier setzt der IT-Dienstleister auf das sovereign-by-design Modell von AWS. Dadurch behalten die Kunden beispielsweise die Kontrolle über den Speicherort ihrer Daten.

Derzeit versorgt Adesso rund 20 Versicherungen mit ihrer Branchen-Software. Zu den ersten Kunden, die die Cloud-basierte SaaS-Plattform "in|sure Ecosphere" auf der AWS-Plattform nutzen, gehören die Provinzial Versicherung und Frankfurter Leben Holding, bald sollen sich auch die die Sparkassen DirektVersicherung und die ProTect Versicherung dazu gesellen. Die die gesetzliche Krankenkasse Barmer hat bereits Teile ihrer IT-Infrastruktur in die AWS-Cloud transferiert.

All diese Adesso-Kunden genießen nicht nur den Vorteil, stets die neueste Version der Software verwenden zu können, sondern sie erhalten auch Zugang zu den Cloud-basierten neuen Technologien des Softwarehauses. Dazu gehört zum Beispiel DORA.KI. Dieses auf GenAI-Technologien basierte Tool ist in der Lage, bestehende Versicherungsverträge auf mögliche Complance-Verstöße hin zu untersuchen - vollautomatisch, ohne manuelle Eingriffe. DORA (Digital Operational Resilience Act) ist eine EU-Verordnung vom 14. Dezember 2022 zur Stärkung der digitalen Resilienz im Finanzsektor (Banken und Versicherungen). In Deutschland sind die in nationales Recht umgewandelten EU-DORA-Bestimmungen am 17. Januar 2025 in Kraft getreten.

Adessos Cloud-basierte SaaS-Plattform "in|sure Ecosphere" ist im Prinzip in der Lage, alle in einem Versicherungsunternehmen anfallenden Vorgänge (Vertragsabschluss, Änderungen und Ergänzungen an bestehenden Versicherungsverträgen, Regulierung von Schadensfällen, Auszahlungen bei Eintritt des Versicherungsfalls, etc.) zu digitalisieren. Die "in|sure Ecosphere"-Software wird sowohl von Sach- und Schadensversicherungen als auch von Lebensversicherern, Renten- und Krankenversicherungen genutzt.



