Die Coronavirus-Krise zwingt viele Firmen, ihre Angestellten nur noch von zu Hause arbeiten zu lassen. MediaMarkt hat schon reagiert und ein paar "Schnäppchen" für das Homeoffice in das eigene Sortiment aufgenommen. Doch auch Systemhäuser erzählen uns, dass Kunden seit einer Woche verstärkt Homeoffice-Equipment bei ihnen nachfragen: Monitore, Tastaturen, Mäuse, Headsets, Docking-Stations, Collaboration Software, Videokonferenz-Systeme, VPN-Lösungen, etc.

Scholderer setzt auf IT-Service-Kataloge

So berichtet etwa der IT-Dienstleister aus dem Badischen Scholderer, dass die Nachfrage nach Homeoffice-Arbeitsplätzen ist in den vergangenen Tagen so stark angestiegen ist, dass die Fachleute von Scholderer vermehrt im Zwei-Schicht-Betrieb ihre IT-Service-Kataloge erstellen. Denn seitdem die IT-Mitarbeiter vieler Anwenderunternehmen vom Home-Office aus arbeiten, mehren sich die Aufträge für die auf IT Service Management (ITSM) und Service Level Agreements (SLA) spezialisierte Scholderer GmbH.

"Die wegen Corona zurückgehende Auftragslage schafft vielen Unternehmen die Zeit, sich um eine klare Ordnung und Katalogisierung ihrer IT und der IT-Services zu kümmern", erklärt Geschäftsführer Dr. Robert Scholderer. "In der aktuellen Corona-Phase nutzen viele Betriebe unser Remote-Angebot und stellen ihre IT komplett Service-orientiert auf, damit sie nach der Krise gestärkt am Markt auftreten können", gibt Robert Scholdererdie Sichtweise vieler Auftraggeber wieder.

Dell merkt`s am Business

Auch Dells Channel-Chef Robert Laurim berichtet von verstärkter Nachfrage nach Homeoffice-Equipment und -Services bei seinen Partner: "Wir spüren das auch tatsächlich schon in unserem Geschäft." Laurim hat derartige Anfrage auch aus seinem privaten Umfeld vernommen, aber auch viele Mittelständler sind aktuell an Homeoffice-Lösungen stark interessiert. Allerdings gibt hier Dells Channel-Chef zu bedenken, dass die Lieferkette derzeit stark gestört ist, und bei den Systemhäusern nur begrenzt Fachkräfte für derartige Aufgaben bereit stehen.

Das bestätigt auch Michael Krämer, Inhaber des gleichnamigen mittelständischen Systemhauses im Saarland. In einem Anschreiben an seine Kunden bittet er sie um Geduld: "Aufgrund der steigenden Anzahl von Anfragen zur Einrichtung von VPN Zugängen, mobilen Arbeitsplätzen und Homeoffice-Arbeitsplätzen können wir schon jetzt nicht mehr zeitnah reagieren. Wir bitten mit entsprechenden Wartezeiten zu rechnen. Bitte beachten Sie auch, dass die Hardware-Verfügbarkeit in den nächsten Tagen schwieriger wird. Auch wenn die benötigte Hardware noch beschafft werden kann, muss im Einzelfall genau geprüft werden, ob eine Auslieferung möglich und sinnvoll ist."

Krämer IT hat selbst auch Vorkehrungen getroffen, um im Falle eines zukünftig bestätigten Corona-Falles handlungsfähig zu bleiben. So wurde der Kontakt zwischen den Etagen am Hauptstandort weitgehend unterbunden; Fachteams, die die gleichen Kunden betreuen, sind auf zwei räumlich voneinander getrennte Gebäude verteilt. Die meisten Techniker und alle Entwickler sind seit Montag, den 16. März 2020, im Homeoffice tätig.

Bechtle macht "alte" Notebooks wieder fit

Auch Bechtle spürt aktuell eine verstärkte Nachfrage nach Homeoffice-Equipment. Vorstandsvorsitzender Thomas Olemotz berichtet von einem Kunden, der erst kürzlich 5.000 neue Notebooks bestellt hat. Eigentlich sollten die alten Notebooks nach kompletter Datenlöschung eine Remarketer zum Wiederverkauf angeboten werden. Nun hat aber dieser Kunde Bechtle gebeten, die alten Notebooks wieder aufzubereiten und mit neuester Software zu bestücken, damit die Mitarbeiter diese alten, aber durchaus noch funktionsfähigen Notebooks in ihren Homeoffices nutzen könnten.

"Das Geschäft mit Homeoffice-Equipment ist derzeit sehr erfreulich, es zahlt sich aus, dass wir das Business mit den Clients - im Gegensatz zu einigen unserer Wettbewerber - nie vernachlässigt haben", gibt Olemotz kund. Viele Anfragen zur besseren Anbindung der Mitarbeiter im Homeoffice kommen derzeit von der öffentlichen Hand. Immerhin stellt die öffentliche Verwaltung etwa ein Drittel der Kunden von Bechtle dar.

Diese und jene aus der Privatwirtschaft fragen derzeit verstärkt Collaborations-Lösugen nach, Controlware bietet Collaborations-Lösungen von Cisco (Webex) und Lifesize (Webcams) bis zu sechs Monate lang zum Testen kostenlos an. "Mitarbeiter wollen von ihren Homeoffices oder aus den unterschiedlichen Niederlassungen miteinander kommunizieren", betont Olemotz. Vor allem den Kunden der öffentlichen Hand liege aktuell - in Zeiten der Corona-Krise - viel daran, den Betrieb aufrecht zu erhalten, so der Bechtle-Chef weiter.

Lesetipp: Deutschlands beste Managed Service Provider 2020

IT-Dienstleister Konica Minolta Business Solutions bietet seinen Kunden die Möglichkeiten, im via Telefon durchgeführten virtuellen Termin die unterschiedlichen Homeoffice-Optionen für die Mitarbeiter zu erörtern. Mit Sofort-Videochat-Lösungen sind Mitarbeiter in der Lage, kurzfristig von zuhause aus zu arbeiten. Doch das Homeoffice erfordert meist mehr als „nur“ ein Konferenztool, so die Ansicht des Managed Service Providers. Genauso wichtig sind sicher zu bedienende Dokumenten-Management-Systeme. Die hierzu notwendig Hardware (Notebooks, Tablets, etc.) stellt Konica Minolta Business Solutions ebenfalls bereit.