Desktop mit Apps individuell gestalten Drei Gratis-Apps aus dem Microsoft Store unterstützen Sie beim Auffrischen Ihres Desktops. TranslucentTB: Mit der App passen Sie die Transparenz der Taskleiste nach Ihren Vorstellungen an. Ein halbtransparenter Look gibt den Blick auf das Hintergrundbild frei. Gesteuert wird die App über ein Symbol auf der Taskleiste. Lively Wallpaper: Stattet den Desktop für mehr Abwechslung mit neuen Hintergrundbildern und Hintergrundanimationen aus. Das Bildmaterial stammt aus kostenlosen Internetquellen. F.lux: Die App passt die Helligkeit und die Farbtemperatur Ihres Monitors in Abhängigkeit von Tages- und Nachtzeit, Sonnenstand und Aufenthaltsort an. Dadurch blendet Sie der helle Monitor nicht, wenn Sie später am Abend am Rechner arbeiten. Das Absenken des Blauanteils soll einem gesunden Schlaf förderlich sein.