Rechenzentren sind das Gebot der Stunde. Allerdings sind die Auflagen zuletzt gestiegen und werden die Projekte immer größer: Immer häufiger fordern professionelle Rechenzentrumsbetreiber die Aufmerksamkeit der Hersteller. Das setzt die unter Druck: Die Großkunden wollen vielfach direkt bedient oder zumindest betreut werden.

Andererseits ist es auch für die Channel-Partner wichtig, umfassende Unterstützung zu bekommen. Denn die Datacenter-Infrastruktur, die deren Kunden anfordern, muss sich heute vielfach mit zunächst günstig erscheinenden Cloud-Angeboten messen lassen. An den Herstellern im Bereich Datacenter-Infrastruktur wird also von vielen Seiten gezerrt und gezogen.

Diese Herausforderung bewältigen sie alle annährend gleich gut - wie aus den Zahlen von Context hervorgeht. 2025 war es deshalb wieder ein knappes Rennen. Doch anders als 2022, als es bei den Channel Excellence Awards erstmals die kuriose Situation gab, dass nach einer komplexen Bewertung und einer umfassenden Befragung zwei Hersteller exakt dieselbe Wertung erreichten, konnte sich 2025 Vertiv alleine an die Spitze setzen.

Den Ausschlag für Vertiv gab letztlich die Produktperformance. Sie wurde von 95 Prozent der Befragten Partner mit "sehr gut" oder "gut" bewertet. Dieser Wert ist außergewöhnlich hoch.

Dass sich Vertiv Platz eins erkämpft hat, lag aber im Vergleich zum Vorjahr auch daran, dass es bei den anderen Kriterien den anderen Anbietern in diesem Segment in nichts nachstand. Im Vorjahr hatte es zum Beispiel in einem knappen Rennen für Schneider-Electric dank einer besonders guten Performance beim Marketing für den Award gereicht. Hier hat der Wettbewerb aufgeholt.

Diese Kategorie umfasst Lösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren (UPS-, Data Center Power Equipment) und das Infrastruktur-Management.

Channel Excellence Award 1. Vertiv (2) Preferred Vendor 2. Eaton (3) 3.Schneider Electric (1) 4.Rittal (4)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

