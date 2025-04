Vertiv-Reseller aus der DACH-Region profitieren im Aktionszeitraum vom 1. März bis zum 30. September 2025 von einer Garantieverlängerung auf fünf Jahre für bestimmte USV-Lösungen des globalen Anbieters. Die Beantragung erfolgt über die teilnehmenden Distributoren ADN, Ingram Micro oder TD Synnex und kostet, aus organisatorischen Gründen, einen Cent. Die Aktion gilt für alle Geräte der USV-Baureihe Liebert GXT 5 mit VLRA-Technik.

Kritische Infrastruktur absichern

Die einphasigen USV-Systeme der Vertiv Liebert GXT 5Serie zeichnen sich durch ihre Online-Doppelwandler-Technologie aus und versprechen erstklassigen Schutz für geschäftskritische Anwendungen. Mit Leistungen von 750 bis 3000 VA und einem Wirkungsgrad von bis zu 94 Prozent im Online-Modus eignet sich die USV-Serie für die Absicherung von Servern, Edge-Computing-Umgebungen und dezentralen IT-Infrastrukturen.

Zu den Besonderheiten der Serie gehören das kompakte Design als Rack oder Tower und Features wie programmierbare Ausgänge sowie die Möglichkeit, die Stützzeit durch externe Batteriemodule zu verlängern. Das farbige LCD-Display mit Schwerkrafterkennung erleichtert zudem die Konfiguration und Systemdiagnose, so Vertiv. Der Hersteller hat seinen Hauptsitz in den USA und eine deutsche Niederlassung in München.

"Mit unserer Aktion unterstreichen wir nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit unserer USV-Systeme, sondern bieten Resellern auch einen direkten Mehrwert für ihr Endkundengeschäft", erklärt Katja Neumann, Channel Sales Director CWE bei Vertiv. "Die GXT 5-Serie steht für höchste Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität - Eigenschaften, die wir mit unserem exklusiven Angebot für den IT-Channel jetzt noch einmal bekräftigen."