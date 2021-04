Der ersten 18 Jahre seiner Berufslaufbahn in der IT-Industrie verbrachte Wippermann bei Hewlett-Packard. Er fing dort in der Finanzabteilung an und wechselte nach vier Jahren ins Partner-Management. Im September 1996 folgte der Aufstieg auf die EMEA-Ebene (Europa, Nahost, Afrika), die letzten vier Jahre führte Wippermann die Geschäfte der PC-Sparte von Hewlett-Packard Deutschland.

Nach einem einjährigen Intermezzo bei Siemens Home and Office Communication (heute: Gigaset) heuerte Wippermann Anfang 2009 bei IBM an. Auch dort steuerte er das Partner-Geschäft in DACH und EMEA, bevor er Anfang 2017 zu dem auf die Reisebranche spezialisierten Softwarehaus Sabre wechselte.

Das Hauptaufgabe von Stephan Wippermann als Vertriebsleiter bei Vertiv wird darin bestehen, gemeinsam mit seinem Sales-Team Kunden in der DACH-Region mit der gesamten Produktpalette von Vertiv auszustatten. Neben dem Direktvertrieb legt der Hersteller auch immer mehr Wert auf den Channel, der neue Sales-Direktor soll beide Kanäle in Einklang bringen.

Wippermann freut sich schon auf diese Aufgabe: "Wir wollen unsere Kunden mit unseren Visionen maßgeblich dabei unterstützen, die Herausforderungen der Digitalisierung im Zeitalter von 5G und Edge-Computing anzugehen und erfolgreiche Lösungen umzusetzen. Die Vorarbeit des bestehenden Teams aus den letzten Jahren liefert hierfür eine sehr gute Basis", so der Diplomkaufmann voll des Lobes über seinen neuen Arbeitgeber.

Sein Chef Karsten E. Winther ist glücklich, ihn an Bord zu haben: "Wipperman bringt die Expertise, den Spirit und die Leidenschaft mit, die unseren Vertrieb auf das nächste Level bringen werden. Egal ob Hardware- oder Software-Vertrieb, General Management oder Business Development - Stephan verfügt über umfangreiches Know-How. So kann er direkt von Anfang an mit seinem Team bei uns voll durchstarten", so der Vice President Sales EMEA bei Vertiv.

