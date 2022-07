Bei Vertiv gibt es erneut Änderungen in der europäischen Führungsriege. Nachdem Karsten Winther im Frühjahr nach dem Wechsel des bisherigen Europachefs Giordano Albertazzi zu Vertiv in Amerika zum Vice President of Sales in EMEA aufrückte, ist er nun President EMEA bei dem Anbieter von Datacenter-Infrastruktur geworden. Damit müssen auch die nachgeordneten Aufgaben neu verteilt werden. Daher wurde Ana Maria Ciurea zum VP Commercial Operations, Peter Lambrecht zum VP Sales und Rastislav Jasenovsky als VP Operations for Infrastructure and Solutions ernannt.

Peter Lambrecht übernimmt die durch die Beförderung von Winther frei gewordene Position des VP Sales in der EMEA Region. Lambrecht ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig und war in der Zeit unter anderem als Country Manager für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien sowie VP Strategic Accounts EMEA. In seiner neuen Position leitet er Produkt- und Service-Sales sowie Go-to-Market Programme für Key Accounts, National Accounts und Channel-Partner von Vertiv in der gesamten EMEA-Region.

Ana Maria Ciurea leitete zuletzt als Sales Strategy and Operations Director die Abteilung Sales Operations bei Vertiv in EMEA. Sie ist seit fast 15 Jahren im Unternehmen. In der neu geschaffenen Position soll sie als zentrale Anlaufstelle dienen, "um bereichsübergreifende Effektivität zu verbessern und Wege zur Optimierung des Kundenservices zu identifizieren", teilt das Unternehmen mit.

Rastislav Jasenovsky soll als VP Operations I&S EMEA die Verbindung zwischen Vertrieb und dem operativen Geschäft auf Leitungs- und Teamebene stärken. Ziel ist es auch hier, den Kundenservice zu verbessern. Jasenovsky war zuletzt Senior Director Operations EMEA und General Manager für die Slowakei. Er ist seit insgesamt 19 Jahren bei Vertiv.

Mehr zu Vertiv

Channel Excellence Awards 2022 - Datacenter-Infrastruktur

Vertiv wächst dank exklusivem Channel-Portfolio

Vertiv befördert Katja Neumann zum Channel Director DACH

Rainer Stiller zum CMO bei Vertiv ernannt

Nachhaltigkeit beim IT-Betrieb - Rechenzentren bieten noch Einsparpotenziale