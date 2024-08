T-Systems-CEO Ferri Abolhassan verabschiedet den scheidenden CCO mit folgenden Worten: "Ich danke Urs M. Krämer und dem gesamten Team für die Vertriebserfolge in den vergangenen Jahren. Damit sind die richtigen Weichen gestellt worden."

Krämers Nachfolgerin wird ab dem 1. September 2024 den globalen Vertrieb und das Marketing von T-Systems verantworten - als Mitglied der Geschäftsführung. Ihre erste Sporen verdiente sich Anderl als IT-Projekt-Managerin bei Daimler Chrysler 1999. Noch im gleichen Jahr wechselte die Diplomkauffrau Deutschen Telekom.

Dort übernahm sie nationale und internationale Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Service, unter anderem bei T-Systems für die Automobilbranche oder als Leiterin des Vertriebs- und Service Managements in Japan. Zudem war Anderl Mitglied der Geschäftsleitung Sales & Service in der Telekom Deutschland und auf dieser Position verantwortlich für den Bereich Serviceentwicklung und für Innovationen, wie die Transformation und die Digitalisierung des Kundenservice. Seit Anfang 2024 ist sie bereits als Vertriebschefin Deutschland bei T-Systems tätig.

Ihr Chef Ferri Abolhassan freut sich, Anderl auch zur Leitung des Marketings bei T-Systems überredet zu haben: "Mit ihr haben wir eine ausgewiesene Expertin gefunden, um unseren Wachstumskurs von zu festigen und auszubauen."

Der IT-Dienstleister T-Systems ist in mehr als 20 Ländern vertreten und versorgt vorwiegend Großkunden mit sämtlichen IT-Systemen samt er dazugehörigen Services. "Mit der Hilfe von Elke Anderl und Ihren Teams wollen wir unsere Führungsposition in der DACH-Region ausbauen und die Nummer eins in Europa werden", so Ferri Abolhassan.

2023 hat T-Systems einen Jahresumsatz von rund vier Milliarden Euro erzielt, davon knapp drei Milliarden in Deutschland. Damit liegt die Telekomtochter deutlich hinter Bechtle (Gesamtumsatz: 6,4 Milliarden Euro, Inlandsumsatz: fast vier Milliarden Euro).



