Im Rückblick wird das Jahr 2020 als der Meilenstein für die Integration von Online-, Team- und Videokonferenzen in unserem Arbeitsalltag gelten. Aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie waren im Frühjahr letzten Jahres von einem Tag auf den anderen keine Dienstreisen mehr möglich. Trotzdem mussten Arbeitsgruppen, Abteilungen und Unternehmen ihre gemeinsamen Projekte standortübergreifend weiterhin miteinander koordinieren. Und das mit Erfolg und einer grundlegenden Erkenntnis: Kollaboration funktioniert auch mit einem Minimum an Reisetätigkeit.

Die Corona-Pandemie verlangt neue Kollaborationsprozesse

Die während der Corona-Pandemie umgesetzten Kollaborationsprozesse beschleunigen tatsächlich einen Trend. Laut einer Forrester-Studie aus dem Jahr 2018 nutzten bereits vor drei Jahren rund 85 Prozent der deutschen Unternehmen eine cloudbasierte Videoanwendung wie Microsoft Teams, Google Hangout oder Zoom. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Fortune Business Insights: Die Analysten haben den globale Videokonferenzmarkt im Jahr 2018 mit einem Volumen von 3,02 Milliarden US-Dollar beziffert.Im Ausblick soll es sich bis ins Jahr 2026 auf 6,37 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.

Neue Strukturen erfordern neue Kommunikationswerkzeuge

Dieses "neue Arbeiten" fordert auch veränderte Strukturen im Unternehmen. Mitarbeiter sind nicht mehr an nur einen Ort gebunden. Sie arbeiten unter anderem im Homeoffice, in Meetingräumen oder in Teilzeit im Büro. Für die Zusammenarbeit mit Kollegen, Partnern und Kunden sind Video-Calls das bevorzugte Kommunikationswerkzeug. Mit ihrer Hilfe wurden etablierte Arbeitsabläufe verändert und optimiert. Aber: So positiv und vielversprechend die Entwicklungen und Perspektiven auch sind - Online-, Team- und Videokonferenzen müssen funktionieren. Denn schlecht organisierte Konferenzen demotivieren nicht nur die Mitarbeiter, sie kosten auch Geld. Laut eines Doodle-Berichts von 2019 werden in den USA jährlich mehr als 399 Milliarden US-Dollar durch eine minderwertige bis ungenügende Meeting-Qualität verschwendet.

Auf die Audioqualität kommt es an

Die Akzeptanz und der Erfolg von Digitalkonferenzen steht und fällt in erster Linie mit ihrer akustischen Qualität. Audio ist wichtiger als Video. Genau das bestätigen auch diejenigen, die es wissen müssen. Laut dem Illuminas Thought Leadership Research Report aus dem Februar 2020 hat die Audioqualität für 81 Prozent der befragten IT-Entscheider die größte Auswirkung auf den Erfolg eines virtuellen Meetings. Guter Klang fällt bei einer Videokonferenz oft nicht auf. Schlechten Klang bemerkt man sofort: Er ermüdet die Teilnehmer, lenkt sie ab und verursacht Missverständnisse.

Trust IRIS - die All-in-One-Videokonferenzlösung

Trust ist seit Jahren Spezialist im Bereich von Audio- und Videolösungen. Das Unternehmen hat auch die Entwicklung des Videokonferenz-Marktes genau verfolgt. Basierend auf dieser langjährigen Expertise stellt Trust nun mit IRIS seine Antwort auf die veränderte Unternehmenssituation vor.

IRIS ist eine All-in-One-Videokonferenzlösung, die nahezu jedes Büro- und viele kleine Besprechungsräume in einen professionellen Videokonferenzraum verwandelt. Das Konferenzsystem ist auch für Laien dank Plug & Play einfach und schnell zu installieren. Im laufenden Betrieb stellt IRIS direkt die optimale Verbindung zwischen den Personen im Meetingraum sowie allen digitalen Teilnehmern her.

Für die bestmögliche Bildqualität sorgt das hochwertige Objektiv mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel mit bis zu 60 fps) und 120-Grad-Weitwinkelansicht. Im Zusammenspiel mit der innovativen Software von IRIS werden zahlreiche intelligente Optionen unterstützt: So zeigt beispielsweise die Weitwinkelansicht alle anwesenden Personen, um dann automatisch den aktiven Sprecher zu fokussieren. Der sprachoptimierte Lautsprecher garantiert einen klaren und raumfüllenden Klang. Ein Verbund von Richtmikrofonen analysiert die Audiosignale und arbeitet die verschiedenen Sprecher klar und deutlich heraus. Die integrierte Geräuschunterdrückung sorgt parallel dafür, dass das Meeting nicht durch Umgebungs- und Nebengeräusche gestört wird.

Craig Hill, Leiter der B2B-Abteilung bei Trust, erklärt dazu: "Viele Unternehmen stellen ihre Arbeitsweise auf neue und zeitgemäße Kommunikationsformen um. Selbst wenn die Mitarbeiter zum Teil wieder ins Büro zurückkehren, werden viele Mitarbeiter häufiger als früher im Homeoffice arbeiten. Dies ist für viele IT-Manager und Büroleiter eine neue Herausforderung. Trust bietet mit IRIS eine passende Lösung. Mit unseren Produkten können Unternehmen ihre Besprechungen in einem sicheren Rahmen abhalten und gleichzeitig das persönliche Miteinander erhalten."

Trust setzt auf Qualität zu einem attraktiven Preis. So sind die hochwertigen Lösungen für alle Unternehmensarten und -größen interessant. Weiterer Vorteil: IRIS ist in wenigen Minuten einsatzbereit und der Nutzer entscheidet, ob er sein Meeting mittels Microsoft Teams, Zoom, Google Meet oder einer anderen Videokonferenzanwendung abhalten möchte. Das sorgt für die größtmögliche Flexibilität.