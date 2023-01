Falls Sie als einfacher Teilnehmer das Meeting aufnehmen wollen, können Sie auf eine Funktion der Xbox Game Bar von Windows 11 zurückgreifen. Drücken Sie hierzu bitte die Tastenkombination Windows-G, um die Spieleleiste aufzurufen, und klicken Sie im Fenster "Aufzeichnen" auf den Button mit dem Punkt in der Mitte. Windows zeichnet nun das gesamte Geschehen auf dem Desktop auf, bis Sie die Aufzeichnung durch einen Klick auf den Button mit dem Rechteck in der Mitte wieder beenden. Sie finden das Video anschließend in der Galerie der Game Bar oder über den Explorer in dem Ordner "C:\Benutzer\[Benutzername]\Videos\Captures" als MP4-Datei.

(PC-Welt)