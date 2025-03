Viele, die häufiger in hybriden Meetings sitzen, kennen das Problem unzureichender Konferenztechnik: Entweder verstehen oder sehen die Teilnehmer im Konferenzraum die zugeschalteten Personen nicht richtig, oder die externen Teilnehmer können dem Geschehen vor Ort nicht richtig folgen.

Oft wird in diesen Anwendungsfällen lediglich ein Notebook verwendet, das den Erfordernissen an Akustik und Bildqualität keinesfalls gewachsen ist.

Mit der Poly Studio V12 USB Video Bar hat HP-Tochter Poly nun ein Konferenzgerät aufgelegt, das sich einfach per USB installieren und nicht nur als fest montierte Lösung betrieben lässt. So ist die Konferenzleiste auch von Anwendern nutzen, die mobil in kleineren Gruppen Meetings abhalten oder nicht jeden Raum für Konferenzanwendungen ausrüsten wollen.

Die Studio V12 USB Video Bar ist eine Weiterentwicklung der bewährten Studio USB Video Bar. Mittlerweile hat sich technologisch einiges getan. So hat Poly dem Modell die neueste Generation der NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-Technologien spendiert und eine 20-Megapixel-Kemara eingebaut.

Kombination mit Software Poly Lens

Das System lässt sich in führende Videokonferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet integrieren. Darüber hinaus bietet es ein einfaches Setup über eine USB-Verbindung sowie mehrere Stromversorgungsoptionen, die für Flexibilität in jedem BYOD- oder PC-basierten Raum sorgen sollen.

Laut HP wurde die Poly Studio V12 mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und besteht zu mindestens 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Auch die Verpackung ist umweltfreundlich gestaltet.

Um den Funktionsumfang optimal nutzen zu können, stellt HP die Management-Lösung Poy Lens bereit. In der Core-Version ist die Software kostenlos. Für einen erweiterten Funktionsumfang stehen Poly Lens Pro for Rooms und Poly Lens+ Enterprise bereit. Die Poly Studio V12 Video Bar ist voraussichtlich ab April 2025 ab 851 Euro erhältlich sein.

Mehr zum Thema:

Hardware für Hybrid Work: HP kauft Poly für 3,3 Milliarden Dollar

Channel-Chef Hartmut Husemann: HP will Investitionsbremse lösen

Amplify AI-Programm soll Partner bei KI unterstützen: HP verankert Künstliche Intelligenz im Partnerprogramm