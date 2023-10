Die Marktbedingungen für Managed Security Service Provider (MSSPs) sind gerade optimal. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für die steigende Nachfrage nach den Dienstleistungen?

Michael Giesselbach: Das sind mehrere Kräfte im Spiel. Zunächst einmal werden Cyber-Angriffe immer häufiger, komplexer und schwerwiegender. Laut der aktuellen CIO-, CSO- und Computerwoche-Studie "Security as a Service 2023" geben 45 Prozent der Unternehmen an, dass die größte technische Herausforderung im Bereich Sicherheit die wachsende Bedrohung durch immer komplexere Cyberangriffe ist. Der gerade beobachtete Anstieg von Web-DDoS-Tsunami-Angriffen ist nur ein Beispiel dafür. Diese HTTPS-Flood-Angriffe auf Layer 7 sehen aus wie legitimer Verkehr und können mehrere Tage andauern, ein enormes Volumen erreichen und großen Schaden anrichten. Damit sind sie für Unternehmen eine echte Herausforderung.

Zweitens befinden sich viele Unternehmen im Blindflug. Ihnen fehlt die detaillierte Echtzeit-Bedrohungsintelligenz, die nötig ist, um Daten und Vermögenswerte effektiv vor böswilligen Akteuren zu schützen, die versuchen, auf neuen Wegen in ihr Unternehmen einzudringen. Eine Lücke in der Threat Intelligence wirkt sich direkt negativ auf die Fähigkeit aus Bedrohungen zu erkennen, auf Vorfälle zu reagieren und verlängert die Zeitspanne zwischen Verwundbarkeit und Schutz. Kurzum: Sie macht Unternehmen leichter angreifbar.

Cloud-Security - für die Infrastruktur und die Workloads - ist ein weiterer wichtiger Treiber. Es wird schlicht immer komplizierter, konsistente und robuste Sicherheit auf Multi-Cloud-Plattformen mit einheitlicher Sichtbarkeit und Verwaltung zu vereinbaren. Denn in der Praxis setzen Unternehmen mehrere Tools ein, um die zunehmende Zahl an Cloud-Umgebungen zu sichern. Die meisten Verantwortlichen sind jedoch skeptisch, ob sie dadurch auch einen qualitativ hochwertigen Schutz gewährleisten können: 51 Prozent der Unternehmen sind einer Umfrage von Osterman Research im Auftrag von Radware mit der Qualität des erreichten Anwendungsschutzes in der Multi-Cloud nicht zufrieden und bezeichnen diesen Aspekt als "Problem" oder sogar als ein "ein extremes Problem". Bei zentralisierter, cloud-übergreifender Sichtbarkeit sind 41 der Unternehmen dieser Ansicht.

Der anhaltende Mangel an qualifizierten Fachkräften verkompliziert das gesamte Szenario noch. Und selbst, wenn eine Organisation heute über genügend Personal verfügt, ist es praktisch unmöglich, Mitarbeiter mit den entsprechenden Fachkenntnissen zu halten. Die Begehrlichkeiten der anderen sind einfach zu groß.

Wie unterstützt Radware Managed Security Service Provider in diesem doch recht schwierigen Umfeld?

Michael Giesselbach: Bei Radware wollen wir nicht nur Lieferantenbeziehungen, sondern dauerhafte Partnerschaften mit unseren Managed Security Service Providern aufbauen. Dazu gehört es sicherzustellen, dass wir auf ihre wichtigsten Anliegen und ihre spezifischen Bedürfnisse eingehen. Ein paar Beispiel dazu:

Um das Onboarding und den Einstieg bei geringeren Kosten zu erleichtern, können sie flexible Lizenzmodelle nutzen, darunter Pay-as-you-go, abonnementbasierende Preise und servicebasierte Lizenzierung.

Unsere Technologie hilft ihnen täglich dabei, Abläufe zu rationalisieren, schnell Maßnahmen zu ergreifen und auf Bedrohungen zu reagieren. Beispielsweise erhalten sie mit unserer einheitlichen Verwaltungsplattform eine zentrale Kontrolle und Transparenz über Arbeitsabläufe und können unsere Dashboards nutzen, um die Überwachung und Konfiguration von Sicherheitsdiensten zu vereinfachen.

Auch in Bezug auf Wachstum sind wir engagierte Partner. Hochwertiger Marketing- und Vertriebssupport, ein umfassendes Paket an Anwendungs- und Netzwerksicherheitslösungen, Service-Add-ons, Echtzeit-Bedrohungsinformationen - all diese Vorteile helfen unseren Partnern dabei, den Überblick über die Bedrohungslandschaft zu behalten und ihre Kunden vor Cyberangriffen zu schützen.

Sie haben jetzt mehrfach die Threat-Intelligence-Funktionen von Radware erwähnt. Können sie erklären, wie MSSPs die in die Lage versetzen, den sich weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein und ihre Kunden proaktiv zu schützen?

Michael Giesselbach: Sehr gerne. Die Threat-Intelligence-Abonnements von Radware bieten ein erweitertes Maß an Sicherheit, das über die herkömmlichen Bereiche des Anwendungs- und Netzwerkschutzes hinausgeht. Sie bieten zusätzlich eine umfassende Lösung mit Echtzeiteinblicken, damit MSSPs neuen Cyberbedrohungen, Schwachstellen und Risiken immer einen Schritt voraus sind. Anbieter können so nicht nur bekannte Bedrohungen abwehren, sondern ihre Infrastruktur und die ihrer Kunden auch vor unbekannten Angriffsvektoren und böswilligen Akteuren schützen.

Diese proaktive Haltung ist in der sich schnell entwickelnden Bedrohungslandschaft heutzutage von entscheidender Bedeutung. Wie erreichen wir das? Durch eine Kombination aus modernster Technologie und umfassender Datenanalyse. Wir sammeln, validieren und prüfen kontinuierlich reale Angriffsdaten aus unterschiedlichen Quellen. Dieser sorgfältige Prozess stellt sicher, dass die von uns bereitgestellten Bedrohungsinformationen präzise, aktuell und zuverlässig sind.

Aber das ist nicht alles. Unsere Abonnements lassen sich nahtlos in die automatisierte Echtzeit-Bedrohungsanalyse von Radware integrieren. Diese Synergie verbessert die Fähigkeit der MSSPs, präventiven Schutz anzubieten. Im Umfeld von Managed Security Services ist das von entscheidender Bedeutung.

Im Wesentlichen stellen die Threat-Intelligence-Abonnements von Radware MSSPs also eine proaktive, mehrschichtige Sicherheitslösung zur Verfügung, die ihre Cybersicherheitslage stärkt. Damit können sie ihren Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten.

