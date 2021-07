Easy WiFi Radar

Das Wlan-Tool Easy WiFi Radar scannt die Umgebung Ihres Notebooks und listet alle verfügbaren WLAN-Zugänge auf einem "Radarschirm" auf. Access Points, die abgesichert sind, werden als rote Punkte dargestellt, offene Access Points markiert Easy WiFi Radar grün.

Praktisch: Easy WiFi Radar öffnet den Browser, sobald es einen neuen offenen Zugang entdeckt. Sie müssen dann nur noch Ihre Zugangsdaten eintippen und lossurfen.

Easy WiFi Radar ist eine deutschsprachige Freeware für Windows XP, Vista und Windows 7.

Download Easy WiFi Radar

NetStumbler

NetStumbler findet alle aktiven Wlans und zeigt diese zusammen mit der SSID (Service Set Identifier) an. Zusätzlich nennt NetStumbler zu allen aufgespürten Wlans die Verschlüsselungsmethode und den Funkkanal.

Das englischsprachige NetStumbler ist für die private Nutzung kostenlos. Vistumbler ist eine Alternative.

Download NetStumbler

Boingo

Boingo findet rund um den Globus HotSpots und verbindet Sie nahezu vollautomatisch mit den entsprechenden Zugängen, gegebenenfalls müssen Sie nur noch Ihr Passwort eingeben. Das Profil zu dem entdeckten Zugang können Sie in Boingo abspeichern.

Boingo nutzt hierfür eine eigene Datenbank, in der US-amerikanische und europäische Hotspots eingetragen sind. Darunter befinden sich auch Hotspots für mehr als 1700 Orte in Deutschland.

Boingo ist eine englischsprachige Freeware für Windows XP und Vista, Windows 8.1 und Windows 10.

Download Boingo

Online Manager der Telekom

In den Online Manager der Telekom ging vor Jahren der "HotSpot Manager" auf. Er listet alle verfügbaren Access Points in Ihrer Umgebung auf. Sie können sich mit dem Online Manager (Hotspot Manager) aber auch vor Beginn einer Reise darüber informieren, welche Access Points am Einsatzort verfügbar sind. Das Tool nutzt hierzu seine integrierte Datenbank.

Download Online Manager

(PC-Welt)