Dabei kommen Server mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 3. Generation zum Einsatz und der interne Speicher löst die NAS-Umgebung. Bei Microsoft heißt diese Technologie Storage Spaces Direkt und das HCI-Konzept Azure Stack HCI. Wir verraten Ihnen, warum Azure Stack HCI in jeden Serverraum gehört.

Grund 1: Das Supportende vom Windows Server 2012

Aktuell sind in Deutschland noch ca. 60.000 Windows Server der Version 2008 im Einsatz, obwohl deren Support bereits vor drei Jahren endete. Am 10. Oktober 2023 wird der erweiterte Support für die Version 2012 eingestellt. Der weitere Einsatz dieser Server birgt Sicherheitsrisiken, doch etlichen Kunden bleibt keine Wahl, da sie aufgrund von Abhängigkeiten nicht auf aktuelle Versionen upgraden können.

Die Host-Plattform Azure Stack HCI bietet für die Gastbetriebssysteme Windows Server 2008 vier, und für Windows Server 2012 drei, zusätzliche Jahre Security Updates an. Dies gilt ohne Extrakosten und auch für die SQL-Server dieser Versionen.

Grund 2: Simple Virtualisierung dank Azure Virtual Desktop

Mit Azure Virtual Desktop (AVD) bietet Microsoft das derzeit einzige verfügbare Multi-Session Windows an. Bislang ist es ausschließlich über die Plattform Azure zugänglich. AVD vereinfacht die Bereitstellung virtualisierter Clients und von Office 365 Apps enorm, weshalb Kunden diese Lösung gerne auch On-Premises als VDI- und RDS-Alternative nutzen möchten. Gute Nachricht für Azure Stack HCI Kunden: Azure Virtual Desktop wird auch auf dieser Plattform in Kürze verfügbar sein - aktuell ist es noch in der Public Preview erhältlich.

Grund 3: Azure Hybrid Benefits - ohne Aufpreis!

Auf der Ignite 2022 kündigte Microsoft an, dass Windows Server Datacenter-Kunden mit aktiver Software Assurance (SA) etliche Vorteile bei der Nutzung von Azure Stack HCI ohne Aufpreis erhalten werden:

• Keine Kosten für die Nutzung von Azure Stack HCI.

• Kostenfreie Nutzung der Azure Kubernetes Services (AKS).

• Die Windows Server Azure Edition mit zusätzlichen Funktionen darf als Gast-OS betrieben werden.

• Client-Access-Lizenzen (CAL) für den Zugriff auf Windows Server werden für die Azure Stack HCI-Umgebung nicht benötigt.

• Upgrade-Recht auf die neueste Version von Windows Server.

• Windows Server-Lizenzen für VMs in Azure oder beim lokalen

Hoster sind kostenfrei (bis zur Anzahl der lizenzierten SA-Kerne). Eine Software Assurance lässt sich über die OPEN License Distribution als eigenständige Lizenz erwerben und einer OEM Windows Server-Lizenz (pre-installed, ROK oder Systembuilder) innerhalb von 90 Tagen nach Kauf hinzufügen. Somit erhält der Kunde die Vorteile der SA in Kombination mit den unschlagbar günstigen Preisen einer OEM-Lizenz kombiniert.

Nach der Zuweisung der SA werden sämtliche VL-Rechte auf die OEM-Lizenz dauerhaft übertragen und der Kunde erhält Zugriff auf das VLSC, um sich u. a. Medien und Keys für ein Downgrade herunterzuladen.

Grund 4: Zukunftssicher dank Azure Stack HCI als Host-OS

Mit Azure Stack HCI erhält der Kunde heute und vor allem in Zukunft sämtliche Innovationen für das Host-OS, während Windows Server als Gast-OS auf die Themen Sicherheit, High-Performance der ausgeführten Anwendungen und hybride Nutzbarkeit setzt - eine perfekte Kombination. Mit der Azure Stack HCI-Komponente Storage Spaces Direct bietet Microsoft seinen Kunden ein im Jahr 2019 von der Publikation Storage Review ausgezeichnetes Konzept, um die im Server integrierten Speicher als einen gesamtheitlichen Storage Pool aufzubauen, gegen Server- oder Disk-Ausfälle abzusichern und mit den kostenfreien Tools Azure Arc sowie Windows Admin Center zu verwalten und zu überwachen.

Tipp: Modernisieren Sie auch die Hardware, denn aktuelle Server liefern deutlich mehr Leistung und Sicherheit dank neuester Sicherheitsstandards wie zum Beispiel den Intel Software Guard Extensions (Intel SGX). Sie bieten Datei- und Datenschutz durch Anwendungsisolierung im Speicher, unabhängig von Betriebssystem oder Hardwarekonfiguration. Außerdem überzeugen aktuelle Lösungen durch einen wesentlich geringeren Energiebedarf. Fragen Sie Ihren IT-Partner nach zertifizierten Azure Stack HCI-Lösungen auf Basis von Intel-Technologien.