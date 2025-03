In der Nähe des von Siemens aufgegebenen und von Startups wiederbelebten "Neue Balan"-Geländes im Münchner Osten residiert auch die Handz.on GmbH. 2008 gegründet hat sich das Beratungshaus als Digitalisierungs-Enabler und Spezialist für Enterprise Service Management gut etabliert.

2025 hat Handz.on vier neue Experten eingestellt:

Der Informatiker (TU München) Oliver Bösing ist bereits seit Februar 2025 als Solution Expert im Team dabei. Bevor er zu Handz.on kam, konnte er als Junior Software Engineer beim Softwarehaus Iconpark erste Arbeitserfahrungen sammeln. An seinem neuen Arbeitgeber schätzt der begeisterte Brazilian-Jiu-Jitsu-Wettkämpfer besonders, dass er mit einem dynamischen, jungen Team zusammenarbeiten darf.

» c.m.c. 2025 - 8.+9. April - Düsseldorf c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf- Sei dabei! Hier anmelden!

Luca Herrmann ist ebenfalls schon seit Februar 2025 für Handzon als Solutions Expert tätig. Er hält einen Master in Elektro- und Informationstechnik (TUM) und trat beim Münchner IT-Dienstleister seine erste Arbeitsstelle an. An Handz.on gefällt dem leidenschaftlichen Schachspieler und zweimaligen Münchner-Jugend-Einzelmeister insbesondere das familiäre Arbeitsklima und der spürbar positive Teamgeist.

Stefan Löhnert stieß im März 2025 dazu. Der studierte Informatiker (TUM) war zuletzt bei dem Automobil-Zulieferer EDAG Group angestellt. Bei Handz.on ist Löhnert jetzt als Solution Expert tätig. Der Hobbyschwimmer schätzt an seiner neuen Arbeitsstelle speziell die lockere Atmosphäre sowie die schnellen, effizienten Arbeitsprozesse.

Thomas Kretschmann hat Software Systems Science und angewandte Informatik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg studiert und ist ebenfalls seit März 2025 für Handz.on tätig. Kretschmann spielt in seiner Freizeit Radball und programmiert auch privat gerne. Der Informatiker freut sich, dass er in seiner ersten Jobposition als Solution Expert gleich Teil eines entspannten Teams mit vielen, sympathischen Kollegen ist.



Mehr zum Thema:



Das Thema CTI neu entdeckt

Stefan Kleemann wechselte von Cancom zur Teccle Group

Managed Service Provider tauschen sich aus

Stefan Wahlscheidt kehrt zu Bohnen IT zurück